Le pagelle della Salernitana - Capezzi promosso, Di Tacchio cuore di capitano

Vannucchi 6,5 - Scopre di essere titolare pochi minuti prima del riscaldamento, per la terza volta in stagione si fa trovare pronto. Ottima una parata su Semenzato, padrone assoluto dell’area di rigore.

Aya 6 - Procura in modo ingenuo un calcio di rigore, ha il merito di non abbassare la testa e di riprendersi con il passare dei minuti. Un gigante nella ripresa.

Heurtaux 6 - Difensore centrale un po’ per scelta, un po’ per necessità. Procura un calcio di rigore, l’avversario gli toglie praticamente la maglietta. Sanguinosa una palla regalata al limite della propria area di rigore: una sola sbavatura, ma grave per un giocatore della sua esperienza .

Jaroszynski 6,5 - Elemento fondamentale del terzetto arretrato, una sua diagonale difensiva al 12’ vale quanto un gol segnato. Rientrava dopo un mese, non ha tradito le attese.

Curcio 6 - Corsa costante sulla corsia di competenza, forse manca un po’ di precisone al momento del cross. Ha dimostrato, però, di essere un calciatore arruolabile.

Cicerelli 6,5 - Sa che non può reggere i 90 minuti ai ritmi abituali e si gestisce con intelligenza. Paradossalmente cresce nella ripresa e diventa imprendibile per tutti gli avversari. In assoluto uno dei migliori di questa categoria e una piacevole rivelazione di questa Salernitana.

Dziczek 5 - Nei primi 10 minuti sembra il regista…del Pordenone. Un paio di retropassaggi horror mettono a serio rischio le coronarie dei tifosi granata e la tenuta della retroguardia. Piano piano si riprende, ma l’unico spunto degno di nota è un bell’assist a Giannetti su calcio piazzato. Ha una grande chance al 90’, ma la spara in curva.

Di Tacchio 6,5 - Segna il terzo gol in campionato, si dimostra freddissimo dal dischetto come era già accaduto contro Cremonese e Venezia. Dopo il giallo ingiusto è costretto a tirare il piede per evitare l’espulsione.

Capezzi 6,5 - Un calciatore di questo livello non poteva essere una eterna riserva nella Salernitana. Finalmente ha la chance dal primo minuto e la sfrutta nel migliore dei modi. Pregevole qualche lancio a tagliare il campo che strappa applausi anche ad un allenatore come Ventura che non era stato tenerissimo nei suoi confronti. (Dal 30’st Akpa Akpro sv)-

Giannetti 6,5 - Aveva bisogno di un segnale di fiducia, si ritrova titolare nella partita decisiva e tutto sommato manifesta un minimo risveglio dal torpore. Sfiora il gol, ci pensa il portiere a deviare in corner. Reclama per la mancata concessione di un rigore, tatticamente sembra più ordinato e presente del solito.

Gondo 6,5 - E’ una delle note più liete di questo girone di ritorno, anche quando non segna riesce ad essere determinante. (Dal 35’st Djuric 6 - Il suo ingresso coincide con l’assedio della Salernitana, in ogni azione pericolosa ci mette fisico e testa).