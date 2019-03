Le pagelle della Salernitana - Casasola illude, disastro Minala

Tiago Casasola

Micai 5 – Giornata storta per il portiere granata, bucato per tre volte. Incolpevole sui primi due gol, poteva fare di più sul terzo.



Pucino 6,5 – Ottima prova del numero 2, che non delude nelle vesti di difensore. Puntuale in chiusura, non si lascia mai superare. Costringe Sadiq al doppio giallo. Dal 75’ Orlando 6 – Entra col giusto piglio, donando maggiore vivacità alla manovra offensiva.

Migliorini 5,5 – Meno preciso del solito. Ci mette il fisico, ma va in affanno sulle giocate di Verre e Sadiq.

Mantovani 5,5 – Chiamato spesso agli straordinari, se la cava come può. Non la sua miglior partita.

Casasola 6 – Realizza il sesto centro stagionale, che dà una speranza di rimonta alla squadra. Per il resto, qualche sgroppata e poco più.

Minala 4,5 – Lento, compassato, impacciato. Nel primo tempo lascia voragini davanti alla difesa nelel quali vanno a nozze Verre e compagni. Dal 46’ Odjer 5,5 – Ci mette la giusta grinta, rischiando anche il rosso. Nessun inserimento offensivo e tanti errori in disimpegno.

Di Tacchio 6 – L’unico a tenere la barca a galla in zona mediana. Abbandonato spesso a se stesso, prova ad arginare le ripartenze biancorosse.

Lopez 5 – Irriconoscibile rispetto alle scorse prestazioni, l’uruguaiano lascia praterie libere dal suo lato e difetta spesso il traversone.

A. Anderson 5 – Abulico, meno propositivo del solito. Stretto tra gli attenti centrali umbri finisce presto con l’eclissarsi dalla gara.

Jallow 5 – Senza Calaiò al suo fianco fatica a dialogare con i compagni, dimostrando tutti i propri limiti tecnici negli stretti spazi lasciati dal Perugia.

Djuric 4,5 – Ci si accorge della sua presenza in campo soltanto nel momento del cambio. Non pervenuto. Dal 63’ Calaiò 5 – Non riesce ad incidere come in altre occasioni, sciupando un paio di palloni invitanti.