Le pagelle della Salernitana – Casasola in gol, doppietta di Jallow

Risultato finale: Ascoli-Salernitana 2-4.

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Micai 6.5 - Si inventa un paio di parate incredibili, che salvano il risultato. Dopo l'errore contro il Benevento si rifà alla grande, intervenie su molti palloni pericolosi e contribuisce alla conquista dei tre punti.

Gigliotti 6 - Qualche sbavatura di troppo, ma nel complesso gioca una buona gara. Quando si accendono gli animi si mette in mezzo alla mischia.

Migliorini 6 - Ogni tanto compie dei retropassaggi rischiosi e in alcune situazioni non è lucido. Ma sulle seconde palle riesce a contrastare gli avversari, vincendo moltissimi duelli.

Perticone 6 - Molto attento, soprattutto sulle giocate in profondità di Milinkovic-Savic. Esce dal campo per via di un problema alla caviglia. (Dal 56' Mantovani 6 - Buon impatto sulla sfida, quando il match si accende lui continua a fare la sua partita senza strafare).

Casasola 7 - Non si ferma praticamente mai, sulla corsia di competenza è una spina nel fianco. Il difensore goleador della Salernitana si inventa l'ennesima rete, non finisce mai di stupire. (Dal 72' Pucino 6 - Gioca con intelligenza calcistica, non sbaglia mai la scelta).

Di Tacchio 6 - Nelle sue zone la partita è davvero difficile, molto dura e complicata. Ma lui prova a fare quello che può, dettando i tempi e cercando di far ripartire i suoi.

Minala 5.5 - Quando viene pressato perde troppi palloni inutili, deve fare più attenzione. Solita ammonizione presa in un momento in cui non serviva, deve mantenere i nervi saldi quando si alza il ritmo della sfida.

Lopez 6.5 - Probabilmente il primo tempo viene dominato dalla squadra di Gregucci proprio sulla corsia sinistra. Cross, affondi e percussioni: l'esperienza c'è e si vede nel momento cruciale. Nel secondo tempo arretra facendo il quarto di difesa: soffre nel finale, ma gioca e fa giocare.

Mazzarani 6 - La partita è fisica e dura e lui ne risente anche perché non ha la continuità di gioco nelle gambe. Si mette comunque al servizio della squadra.

Jallow 7.5 - Il nuovo modulo gli permette di esprimere le sue qualità al meglio: sulla profondità diventa imprendibile. Non avendo compiti da prima punta riesce a gestire il tutto con più semplicità e si inventa anche due gol pesantissimi.

Calaiò 7 - Un pallone gli rimbalza davanti e lui fa quello che ha sempre saputo fare. Segna il suo solito gol da grandissimo attaccante e poi lotta su ogni pallone. Solito ardore, l'Arciere è davvero tornato. (Dal 59' Vuletich 5.5 - Spreca il colpo del ko e ingaggia un duello rusticano con Padella che non serve a nulla. Deve saper sfruttare meglio queste occasioni).