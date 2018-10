Le pagelle della Salernitana - Casasola infaticabile, Djuric bocciato ancora

Salernitana-Perugia 2-1

Micai 6,5 – Attento sui vari tentativi biancorossi, nega il gol a Mustacchio nella prima frazione ed è provvidenziale su Melchiorri ad inizio ripresa. Grave però l'errore di valutazione in occasione del rigore, che inficia parzialmente il suo voto.

Mantovani 6 – Il centrale romano disputa una buona prova, dimostrandosi sempre ben posizionato.

Migliorini 6 – Qualche disattenzione, specialmente nella prima frazione, ma offre una buona prova non facendo rimpiangere Schiavi.

Gigliotti 6,5 – Buona prova del francese, che nella ripresa si segnala per un recupero miracoloso su Verre che salva il risultato.

Casasola 7 – Un motorino instancabile sulla destra, dove macina chilometri. Sforna cross in sequenza per i compagni e decide l'incontro con un pizzico di fortuna, realizzando il secondo centro stagionale.

Di Tacchio 6 – Prova ordinata e precisa del centrale ex Avellino, bravo sia in fase di interdizione, che in costruzione.

Castiglia 5 – Impalpabile l'ex Pro Vercelli, che rischia a più riprese l'ammonizione che poi, puntualmente, arriva. Dall'84' Odjer sv

Vitale 5,5 – Meno propositivo del solito, nel finale si fa trovare sovente fuori posizione.



Mazzarani 6,5 – Galleggia pericolosamente tra le linee dispensando buoni tocchi per i compagni. Nella ripresa cala di intensità ma realizza il gol che apre le danze. Dal 69' Akpa Akpro 6 – Ci mette il consueto dinamismo nel finale.

Jallow 6 – In campo aperto si dimostra semplicemente devastante. Incontenibile sullo scatto, ma evidenzia la solita imprecisione nell'ultima giocata. Entra nell'azione del gol di Mazzarani con una splendida rovesciata. Croce e delizia.

Djuric 4,5 – Non pervenuto il bosniaco, apparso troppo molle e fuori dal gioco. Qualche sponda e poco più, nel primo tempo sciupa una buona chance di testa. Dal 54' Bocalon 6 – il suo ingresso si rivela molto prezioso. Guadagna un'infinità di punizioni, facendo salire la squadra.