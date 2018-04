Le pagelle della Salernitana - Casasola uomo trasferta, Rosina ok

Bari 1-1 Salernitana

Tiago Casasola

Radunovic 6 - Dalle sue parti non arrivano moltissimi tiri, beffato dalla sfortunata deviazione di Minala.

Casasola 6 - Soffre l’intraprendenza di Cissè che dialoga come e quando vuole con Iocolano. C'è il suo zampino sul gol del pareggio.

Tuia 6.5 - Contiene bene l’esperto Nené pur fallendo qualche disimpegno. Il gol dell'1-1 è suo.

Monaco 6.5 - Prestazione convincente dell’ex Perugia che punta sul fisico per arginare le incursioni di Improta.

Vitale 6.5 - Concede poco ad Improta e Sabelli e disegna un cross al bacio per il gol di Casasola.

Minala 5.5 - Spesso costretto ad arretrare il gioco, la sua sfortunata deviazione beffa Radunovic regalando un gollonzo al Bari. Nel finale per poco non regala a Palombi il match point.

Signorelli 5 - Chiamato a sostituire l’acciaccato Ricci non riesce mai ad entrare in partita come dovrebbe. Dal 45’ Rosina 6.5- Colantuono lo manda in campo per dare più vivacità alla manovra d’attacco e lui lo ripaga con una prestazione coraggiosa e propositiva.

Odjer 5.5 - Conferma solo in parte quanto fatto vedere ad Empoli rimediando anche un’ingenua ammonizione.

Kiyine 5.5 - Parte bene con un break interessante, nella ripresa trova molti più spazi per pungere senza approfittarne.

Palombi 6 - La voglia di sfondare non manca, quando parte palla al piede dà sempre la sensazione di poter pungere ma non trova mai la giocata vincente anche grazie all’intervento col piede di Micai che gli nega la gioia del gol. Dall’82’ Schiavi sv.

Di Roberto 5 - Micai gli fa un bel regalo ma non riesce a tentare la conclusione coraggiosa. Troppi errori in fase di costruzione. Dal 45’ Rossi 6- Conferisce centimetri e profondità all’attacco granata.