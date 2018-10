Le pagelle della Salernitana - Certezza Micai, male l'attacco

Cremonese-Salernitana 0-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 6,5 – Sempre attento a sventare qualsiasi pericolo, nella ripresa respinge ottimamente l'incornata di Paulinho.

Mantovani 6 – Prova senza grosse sbavature del centrale romano.

Schiavi 5,5 – Prova maiuscola del centrale metelliano contro un brutto cliente come Paulinho. Nel finale macchia la sua prestazione con un rosso evitabile.



Gigliotti 6,5 – Sventa un paio di pericoli con puntualità e dal suo lato copre bene su Castrovilli.

Casasola 5 – Prestazione opaca dell'argentino, che scodella diversi cross ma pochi sono precisi. In difesa a volte in affanno su Perrulli.

Odjer 5,5 – Spesso troppo irruento, si guadagna un giallo evitabile. Dal 51' Akpa Akpro 5,5 – Non entra benissimo in partita. Sciupa una buona ripartenza difettando un controllo semplice.

Di Tacchio 6 – Tanta sostanza da parte dell'ex Avellino, che non lesina interventi ruvidi. Copre bene il pacchetto arretrato recuperando diversi palloni. Meno preciso, invece, in impostazione.

Castiglia 5,5 – Un solo lampo nella sua partita, la conclusione dal limite disinnescata da Radunovic.

Vitale 6 – Si propone con meno costanza, ma è sempre pericoloso con le sue discese. Attento anche in ripiegamento.

Jallow 5,5 – Corre, si batte e prova a pungere in ripartenza, ma spesso predica nel deserto. Dall' 88' Bocalon sv

Vuletich 5,5 – Sgomita e corre per tutta la gara, ma è spesso impreciso nel controllo e nel disimpegno. Dal 67' Djuric 5 – Il suo ingresso si rivela inconcludente. Tocca pochi palloni e non riesce a far salire la squadra. Protesta per un possibile rigore.