Le pagelle della Salernitana- Di Tacchio bomber inatteso, disastro difensivo

Micai 5 - Aveva il compito di non far rimpiangere l’alter ego Vannucchi, torna a casa con tre gol sul groppone. Sull’ultimo va completamente fuori tempo.

Karo 5 - Viene proposto come esterno destro, ma si vede che non ha né il piede né le caratteristiche.

Migliorini 5 - Gravi responsabilità su tutti i gol della Cremonese, eppure in molti avevano detto che Billong fosse il problema della retroguardia granata. In palese ritardo di condizione.

Jaroszynski 4,5 - Pronti, via e commette un errore imperdonabile per un calciatore di questa esperienza. Già a Chiavari qualche passaggio in orizzontale aveva messo a repentaglio l’incolumità della porta, oggi ha spianato la strada agli attaccanti avversari.

Lopez 5,5 - Paradossalmente si fa preferire quando spinge e non quando copre, sulla corsia di competenza va in affanno e vien saltato con puntualità. Ma corre anche come un ragazzino malgrado i 32 gradi.

Dziczek 6 - Realizza con freddezza il rigore della speranza, unico lampo nel buio di una prestazione che altrimenti sarebbe stata insufficiente. (Dal 30’st Akpa Akpro 6 - Entra e mette ordine, importante un recupero in piena area con uno scatto da centometrista).

Di Tacchio 7 - ll bomber di giornata, inaspettato. Bellissimo il primo gol di testa, per senso della posizione e precisione. Trasforma il rigore del 3-3 in zona Cesarini, una sorta di remake di Venezia.

Maistro 6 - E’ vero che sbaglia tanti palloni, ma per un’ora è l’unico a metterci un pizzico di qualità e a saltare l’uomo. Ha la chance per pareggiare, Giannetti gli toglie involontariamente il pallone. (Dal 19’st Jallow 6,5 - Anche stavolta è entrato benissimo, a sprazzi si è visto il calciatore devastante di Cesena).

Lombardi 4,5 - Che ingenuità per questo ragazzo che, in un momento di totale dominio granata, si fa espellere. L’arbitro interpreta male il suo “vaffa” ma aveva comunque avuto una reazione di stizza incomprensibile.

Djuric 5 - Giannetti fa gli stessi movimenti, è una coppia che non funziona e anche lui va in apnea. (Dal 19’st Gondo 6 - Ottimo impatto e un rigore procurato nel finale).

Giannetti 4 - Bocciatura totale per un calciatore lontanissimo parente di quello che Salerno conosceva da avversario. Sbaglia tutto quello che poteva sbagliare. (Dal 30’st Cerci 6 - Parte male, ma si vede che ha voglia e determinazione. Propizia il secondo gol colpendo il legno direttamente da corner).