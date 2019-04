Le pagelle della Salernitana - Difesa in tilt, Casasola ultimo a mollare

Brescia-Salernitana 3-0

Micai 5,5 - Non può nulla sulle reti delle rondinelle, ma non compie autentiche parate di rilievo.

Pucino 5,5 - Donnarumma dal suo lato è una vera e propria furia, ma prova a metterci una pezza di mestiere. Va in difficoltà insieme ai compagni sugli affondi degli attaccanti bresciani.

Migliorini 5 - Altra giornata opaca per il centrale ex Avellino, che non riesce ad adottare le necessarie contromisure sugli attaccanti di Corini.

Mantovani 5 - Uno straripante Torregrossa gli rende la vita difficile per tutto il match. Il primo e il secondo gol arrivano tutti e due dal suo lato. In particolare sul raddoppio bresciano, tarda a rientrare in linea mantenendo in gioco Torregrossa.

Casasola 6 - Il migliore dei granata, quanto meno per impegno. Sempre propositivo, costringe Martella sulla difensiva per tutti i novanta minuti. Dai suoi piedi arrivano alcuni buoni spunti, di cui nessuno, però, riesce ad approfittare.

Akpa Akpro 5 - Pasticcione con la palla tra i piedi, prezioso, invece, in recupero palla. Rovina una prestazione tutto sommato positiva commettendo la grave ingenuità in occasione del rigore.

Di Tacchio 5,5 - Meno lucido del solito, pur mettendoci sempre la proverbiale sostanza. Battaglia ma fatica a costruire, viene sopraffatto dalla circolazione di palla dei centrocampisti avversari. Dal 78' Odjer sv

Lopez 5 - Primo tempo da dimenticare per l'uruguaiano, che dal suo lato lascia praterie. Nella ripresa si fa più propositivo, senza riuscire a creare veri pericoli.

Jallow 5 - Un tempo in campo per il gambiano, che corre spesso senza costrutto e in modo disordinato. A condire una prestazione negativa diversi appoggi fuori misura. Dal 46' Calaiò 6 - Il suo ingresso vivacizza non poco l'attacco granata. Sfiora il gol subito appena entrato con un diagonale che fa la barba al palo, successivamente chiama in causa Alfonso.

Rosina 5,5 - Prova ad orchestrare la manovra offensiva granata, ma è spesso troppo lento e viene spesso anticipato dagli avversari. Ad inizio ripresa serve a Calaiò un pallone geniale, che però non viene sfruttato dal compagno. Dal 60' A. Anderson 6 - I migliori spunti della ripresa arrivano dai suoi piedi. Sgusciante nello stretto, impreciso nelle conclusioni.

Djuric 5,5 - Gara oscura del bosniaco, che fa a sportellate coi difensori aiutando i compagni col suo consueto gioco di sponda. Stretto però dai centrali bresciani, non riesce mai a graffiare.