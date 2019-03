Le pagelle della Salernitana - Difesa incerta, prima gioia per Djuric

Milan Djuric

Micai 6 – Incolpevole sul gol di Bocalon, mura alla grande il tentativo ravvicinato di St Clair.

Pucino 6 – Dal suo lato la squadra non corre alcun pericolo grazie alla sua puntualità in copertura. Poche, tuttavia, le sortite offensive.

Migliorini 5 – Lascia colpire indisturbato Bocalon sul vantaggio veneto, sul quale ha grosse responsabilità.

Gigliotti 5 – Insicuro, specialmente quando puntato in velocità. Spesso confusionario negli interventi, regala punizioni a ripetizione.

Lopez 5 – Spesso in ritardo sull’avversario, lascia campo libero alle scorribande di Lombardi. Guadagna il solito giallo evitabile che lo costringerà a saltare la prossima gara. Dal 46’ Rosina 6,5 - Dona alla manovra offensiva il necessario brio. Propizia il pareggio con una giocata sontuosa.

Casasola 5 – Disinnescato efficacemente dai difensori del Venezia, non riesce mai a pungere sulla corsia di competenza. Tante sbavature da parte dell’argentino.

Akpa Akpro 5 – Efficace in fase di interdizione, meno in costruzione. L'ivoriano di dimostra spesso confusionario, regalando palloni pericolosi in zone nevralgiche del campo.

Di Tacchio 6 – Solito equilibratore in zona mediana, sfiora il gol nel primo tempo con un colpo di testa. Meno propositivo del solito in fase di costruzione.

D. Anderson 5 – Ennesima prova incolore dell'olandese, che gioca tanti palloni con una sufficienza a tratti irritante. Prova a concludere due volte, ma spara a salve.

Mazzarani 5 - Un'ombra per quasi un'ora di gioco, non riesce mai ad innescare i compagni con la necessaria lucidità. Dal 56' Andrè Anderson 5,5 - Decisamente più propositivo del compagno, ma non riesce mai a pungere come vorrebbe.

Djuric 7 – Disputa la migliore partita da quando è a Salerno. Tante giocate utili per i compagni, sponde, difende tanti palloni e realizza un gol che mancava da oltre un anno.