Le pagelle della Salernitana - Disastro collettivo, si salvano in pochissimi

Salernitana-Carpi 2-5

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 5,5 – Giornata da dimenticare per il portiere granata, che si vede sbucare maglie bianche dovunque. Incolpevole sui gol, evita un passivo peggiore murando Arrighini e smanacciando su Marsura.

Pucino 6 – Il migliore del pacchetto arretrato. Ci mette grinta e la personalità, neutralizzando diversi potenziali pericoli. Purtroppo da solo può poco o nulla.

Schiavi 4,5 – Sul raddoppio di Cissé la combina grossa, leggendo male un rimbalzo e facendosi sradicare il pallone dal centravanti guineano. Troppo morbido, inoltre, sugli ultimi tre gol del Carpi.

Gigliotti 4,5 – Dal suo lato arrivano i maggiori pericoli per la Salernitana. Spesso fuori posizione, Marsura e Rolando lo fanno ammattire. Dall'83' Orlando sv

Casasola 5,5 – Le sgroppate non mancano, ma non sempre con la giusta lucidità. Dai suoi piedi arrivano tuttavia alcuni traversoni invitanti per la testa dei compagni, ma col passare dei minuti cala vistosamente.

Akpa Akpro 4,5 – Disastroso in occasione dell’azione che porta al rigore. Perde diversi palloni sanguinosi, ma si rifà parzialmente servendo un grande assist a Calaiò. Ad inizio ripresa, tuttavia, spiana la strada al 3-2 di Crociata non aripionando un pallone a metà campo. Dal 62' Rosina 5,5 - Prova a risollevare le sorti del match, ma viene poco servito dai compagni, in un finale di gara in cui la squadra naufraga completamente.

Di Tacchio 5 – Perde insolitamente tanti palloni con troppa leggerezza e non riesce quasi mai nel recupero palla. Impreciso anche in impostazione.

Minala 5,5 – Combatte come un leone, mettendoci tanto dinamismo e intensità. Da rivedere in fase di costruzione.

Lopez 4 – La sua partita dura appena nove minuti. Lascia i suoi in dieci stendendo Rolando lanciato a rete.

Djuric 6,5 – Trova il sesto centro stagionale con uno stacco imperioso. Lotta tanto, dispensa sponde intelligenti e difende tanti palloni. Dall'81' Jallow sv.

Calaiò 6,5 – Spietato sotto porta, infila Piscitelli all’unica vera occasione valida. Supporta la manovra offensiva con aperture perfette e giocate da categoria superiore. Spesso però predica nel deserto.