Le pagelle della Salernitana - Disastro fatale, si salva solo Rosina

Salernitana-Cosenza 1-2

Alessandro Rosina

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 5,5 – Bravo a dire di no alla conclusione di Bruccini, ma la combina grossa in occasione del gol di Garritano, quando buca l’intervento. Nella ripresa salva a più riprese i granata, murando in uscita Tutino ed Embalo e negando la doppietta a Garritano, ma non può nulla sul gol di Palmiero.

Mantovani 4,5 – Le discese di D’Orazio sono una minaccia costante e il centrale romano va enormemente in difficoltà.

Schiavi 4,5 – Il capitano non riesce a donare sicurezza al reparto difensivo, che cola a picco. Marcature spesso allegre, concede troppa libertà a Garritano. Dall'88' Jallow sv

Lopez 4,5 – Poco aiutato da Memolla, va in sofferenza costante sulle incursioni di Bittante e Tutino.

Casasola 4,5 – Solita gamba dell’argentino, che si propone tanto ma non riesce mai a servire palloni realmente invitanti per le punte. Troppi i traversoni sballati.

Di Tacchio 5 – Ci mette cuore e grinta, recuperando diversi palloni, ma è a dir poco rivedibile in fase di impostazione. Non riesce mai ad avviare la manovra con la necessaria lucidità.

Minala 4 – Un ectoplasma. Corre a vuoto, sempre in ritardo e confusionario palla al piede. Dall'82' Akpa Akpro sv.



Memolla 4 – Non pervenuto in zona offensiva, ancor di più in difesa, dove costringe spesso Lopez all’uno contro uno. Dal 46' Mazzarani 4,5 - Non riesce praticamente mai a servire le punte con giocate interessanti e sciupa nel finale il possibile pallone del 2-2.

Rosina 6 – Il fantasista fatica inizialmente a trovare spazi tra le linee, a causa della grande densità opposta dal Cosenza ma i suoi tocchi sono di intelligenza superiore. Realizza il gol del momentaneo pareggio e prova a caricarsi la squadra sulle spalle fino alla fine.

Calaiò 5,5 – Di palloni giocabili ne arrivano veramente pochi, così l'arciere è spesso costretto ad arretrare il baricentro. Grande lavoro per la squadra e aperture intelligenti per i compagni che però bastano a poco.

Djuric 5,5 - Buono il suo lavoro di sponda per i compagni. Aiuta la squadra a salire difendendo strenuamente diversi palloni, ma non può usufruire di un solo cross degno di nota.