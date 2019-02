Le pagelle della Salernitana - Disastro Micai, Di Tacchio non molla

Alessandro Micai

Micai 4,5 - Decide suo malgrado la gara con una papera incredibile, deviando la palla nella sua rete su un cross innocuo di Insigne. Qualche minuto dopo è però bravo a dire di no a Coda.

Perticone 5,5 – Ingaggia un bel duello contro Insigne cavandosela di esperienza. A volte in affanno sugli affondi giallorossi. Dal 57' Rosina 5 - Non riesce a fornire il suo contributo nonostante oltre mezz'ora di tempo.

Migliorini 6 – Solita prova rocciosa del centrale ex Avellino, padrone assoluto sulle palle alte.

Gigliotti 5 – Meno preciso dei suoi compagni di reparto, perde alcuni palloni sanguinosi.

Casasola 5,5 – Tanta corsa come al solito, ma poca lucidità negli ultimi venti metri. Dalla sua corsia arrivano i maggiori pericoli per i granata, con Insigne e Improta che gli creano non pochi grattacapi.

Di Tacchio 6 – Buona prova di temperamento del centrocampista pugliese, che regge le redini della mediana granata. Preciso sia in interdizione che in impostazione.

Minala 5,5 – Utile a spezzare le trame del Benevento, meno preciso quando chiamato ad impostare. Dal 76' Di Gennaro 5,5 - Buttato nella mischia per accendere la luce nella manovra offensiva, non riesce a lasciare il segno.

Lopez 6 – I granata sfruttano molto le sue percussioni sulla sinistra e l'uruguaiano risponde presente. Difetta talvolta in precisione, ma offre sempre lo scarico ai compagni.

D. Anderson 5 – Tanto movimento senza palla alla ricerca della posizione giusta, ma i palloni giocabili sono pochi.

A. Anderson 5,5 – L’italo-brasiliano si accende a sprazzi non riuscendo a dare la giusta fantasia alla manovra offensiva. Dal 79' Calaiò sv

Jallow 4,5 – Spesso fuori posizione, il gambiano viene annullato dagli attenti centrali giallorossi.