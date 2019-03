Le pagelle della Salernitana - Disastro Migliorini, Casasola non molla

Marco Migliorini

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 5 – Si fa sorprendere dal bolide di Simy, ma poi mura alla grande Benali nel primo tempo.

Casasola 6 – Bravo a concedere poco dal suo lato, spesso si sgancia dalla linea difensiva per provar alcune interessanti sortite offensive.

Migliorini 4,5 – Serata da dimenticare per l’ex Avellino. Nel primo tempo rischia di regalare il raddoppio a Benali con uno svarione, nella ripresa stende un tappeto rosso a Simy in occasione del secondo gol.

Gigliotti 5 – Solite imprecisioni in disimpegno che rischiano di costare caro. Dal suo lato il Crotone trova spesso e volentieri campo libero.

D. Anderson 5 – Solita gara scialba dell’olandese, più utile in ripiegamento che in zona offensiva. Dal 61’ Orlando 5 - Tocca pochissimi palloni, il suo ingresso non dà frutti.

Odjer 5 – Pasticcione, arruffone e poco lucido, il ghanese sbaglia una grande quantità di appoggi elementari.

Di Tacchio 6 – Si fa sentire in mediana, sia in fase di interdizione che in costruzione. Cala nella ripresa.

Lopez 6 – Spinge tanto ma non sempre con la necessaria lucidità. Ci mette però come al solito tanta grinta.

A. Anderson 5,5 – Fatica a trovare la sua posizione in campo, toccando pochi palloni e non riuscendo ad incidere. Dal 70’ Vuletich 6 - Entra con la giusta personalità e con la voglia di spaccare la partita. Sfiora il gol in tre occasioni.

Jallow 4 – Quando parte largo a sinistra, specialmene nel primo tempo, sa pungere, ma difetta come al solito in precisione. Si divora almeno due gol dal coefficiente di difficoltà molto basso, guadagnandosi una bordata di fischi alla sua uscita dal campo. Dall’81’ Rosina sv

Calaiò 6 - Innesca spesso i compagni con giocate d'alta scuola, anche se si ritrova a predicare nel buio.