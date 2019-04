Le pagelle della Salernitana - Djuric cala il tris, Jallow imprendibile

Milan Djuric

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 6 – Non può nulla sui due gol, quando i giocatori del Cittadella si presentano con troppa facilità dinanzi a lui. Compie un paio di parate importanti nel primo tempo che tengono a galla i granata.

Pucino 6,5 – Nel primo tempo dal suo lato la Salernitana soffre non poco gli affondi di Branca e Benedetti, ma il laterale casertano cresce col passare dei minuti alzando letteralmente la diga nella ripresa.



Mantovani 6,5 – Buona prova del centrale romano, sempre attento nell’anticipo. A volte aiuta anche la manovra offensiva giocando sempre a testa alta.

Migliorini 6 – L'ex Avellino ha gravi responsabilità sul gol di Moncini, che gli sfugge alle spalle, ma si rifà con gli interessi sbrogliando diverse situazioni spinose in area e sfiorando il gol nella ripresa.

Lopez 6 – Primo tempo sottotono da parte dell’uruguaiano, che serve anche un assist involontario a Iori sul 2-1 momentaneo. Nella ripresa, invece, sale in cattedra ed è dai suoi piedi che nasce l'azione che porta al gol del vantaggio di Minala.

Casasola 7 – Tra i migliori dei granata. Offre a Djuric un assist al bacio e mette in serie difficoltà il Cittadella con i suoi affondi. Corre per tre per tutti i novanta minuti.

Di Tacchio 6,5 – Amministra sapientemente tutti palloni, aiutando sia in interdizione che in costruzione. Una presenza imprescindibile in mezzo al campo.

Minala 6,5 – Trova un gol di importanza capitale che fa esplodere nuovamente la sud. Per il resto gara di grande intensità e sacrificio. Dal 77' Odjer sv

D. Anderson 5 - Non pervenuto l'olandese, che gioca come al solito una prestazione inconsistente e priva di spunti degni di nota. Dal 58' Rosina 6,5 - Ancora una volta il suo ingresso risulta determinante ai fini del risultato. Il fantasista si carica la squadra sulle spalle e mette in seria difficoltà la difesa ospite coi suoi movimenti tra le linee.



Jallow 7 - Giornata di grazia per il gambiano, al quale riescono quasi tutti i dribbling. Crea spesso superiorità con le sue accelerazioni e nella ripresa propizia il gol di Minala e il definitivo 4-2 di Djuric con un'azione strepitosa. Troppo nervoso, lascia il campo nel finale. Dall'84' Mazzarani sv

Djuric 8 - Gara monumentale del bosniaco, che realizza la prima tripletta in carriera. Due stacchi imperiosi ed un gol da rapace d'area, conditi da tanto lavoro sporco per la squadra e tante sponde per i compagni.