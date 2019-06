Le pagelle della Salernitana - Djuric decisivo, Minala non convince

Salernitana-Venezia 2-1

Milan Djuric

Micai 6 – Non sempre impeccabile nello stile, ma efficace. Sventa i pochi pericoli creati dal Venezia.

Pucino 6,5 – Legge perfettamente le situazioni di gioco, concedendo pochissimo alle bocche da fuoco venete e supportando la manovra offensiva.

Mantovani 6 – Prestazione autoritaria del centrale romano, sempre in anticipo su Bocalon e soci. Nel primo tempo rischia il penalty per un mani galeotto, ma l'arbitro sorvola. Nel finale non segue il movimento di Zigoni.



Migliorini 6,5 – Dominatore assoluto sulle palle alte, mette la museruola a Bocalon, costituendo col compagno di reparto un solido muro difensivo.

Lopez 6,5 – Tra i più propositivi della squadra granata, macina chilometri percorrendo in lungo e in largo la propria corsia di competenza. Perfetto il suo assist per il vantaggio di Djuric, mette lo zampino anche sul raddoppio con una rimessa lunga. Sempre puntuale nelle chiusure difensive.

Minala 5,5 – A tratti disordinato, commette qualche sbavatura in impostazione, ma accompagna spesso la manovra. Tanta grinta, poca qualità. Dall'84' Akpa Akpro sv

Di Tacchio 6,5 – La palla tra i suoi piedi è come in cassaforte. Il mediano pugliese avvia e operazioni dal basso, dettando i tempi della manovra e schermando la difesa. Regia, grinta e sostanza, imprescindibile per mister Menichini.

Odjer 6 – Solito dinamismo per il ghanese, bravo a spezzare le trame di gioco offensive. Meno lucido palla al piede.



Orlando 6,5 – Schierato a sorpresa da Menichini, ripaga il tecnico con una prestazione convincente. Crea diversi grattacapi alla retroguardia ospite con i suoi movimenti rapidi e aiuta costantemente in ripiegamento. Dal 65' D. Anderson 5 - Gioca pochi palloni non riuscendo a calarsi mai in partita.

Djuric 7 - Un altro gol pesante per il gigante bosniaco, che serve anche a Jallow la palla del raddoppio. Un vero e proprio fattore con le sue torri in area, che creano scompiglio nella retroguardia lagunare. Dall'82' Calaiò sv

Jallow 6,5 - Buona gara anche del gambiano, che si fa perdonare qualche appoggio fuori misura con un gol bello e pesante. Le sue accelerazioni sono un'arma in più per i granata, ma spesso si innamora troppo del pallone.