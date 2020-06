Le pagelle della Salernitana - Djuric dominante, Cerci stecca

Vannucchi 6,5 – Subito una piccola incertezza in uscita, poi rompe il ghiaccio dominando la sua area con autorità. Si arrende solo al bolide da fuori di Masucci.

Aya 6,5 – Solido e puntuale in marcatura. Senza badare troppo al sottile, come nel suo stile.

Billong 6 - Non sempre elegante, ma comunque efficace. Vince il duello tutto fisico con Marconi. Sfortunato nel rimpallo con Masucci.

Jaroszynsky 6 – Argina bene Birindelli, facendo valere tutta la sua esperienza. Un po’ in affanno nel finale, tiene comunque botta.

Lombardi 6,5 – Parte forte, bruciando in velocità Varnier. Il palo gli nega la gioia del gol, ma la sua giocata è decisiva per il vantaggio.(58' Di Tacchio 5,5 - Ancora in ritardo di condizione, fatica a prendere in mano le redini del centrocampo).

Akpa Akpro 6 – Si piazza davanti alla difesa a fare legna. La quantità non manca, per la qualità rivolgersi altrove.

Dziczek 5,5 – Regia scolastica e sempre con lo stesso ritmo. Nessuna verticalizzazione degna di questo nome. (79’ Capezzi sv)

Lopez 6 – Non ha risentito della lunga pausa. Macina chilometri su e giù per la corsia sinistra, assicurando il solito contributo alle due fasi.

Cerci 5 – Un paio di lampi nel deserto dell’Arechi. Troppo poco per un giocatore con le sue doti tecniche. Non ripaga la fiducia di Ventura. (55' Maistro 6 - Pimpante, col suo ingresso in campo porta un po' di vivacità alla manovra).

Djuric 7 – Dominante nel gioco aereo, anche se poi segna di piede. Per la prima volta in carriera raggiunge la doppia cifra. Colpisce anche una traversa, in fuorigioco.

Kiyne 6 – Deve ritrovare la la brillantezza dei giorni migliori, ma quando si accende è comunque fonte di pericoli. (79’ Giannetti sv)