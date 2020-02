Le pagelle della Salernitana - Djuric forza otto, male Migliorini

Milan Djuric

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Micai 6 - Attentissimo in uscita nel primo tempo su Pettinari, murato ottimamente. Per il resto poco impegnato, ma risponde presente.

Aya 6 - Prova autoritaria del neoacquisto granata, che dimostra di essere già ben inserito nei meccanismi difensivi di squadra.

Migliorini 5 - Deludente il capitano granata, che si fa spesso sverniciare da Pettinari e Pisczek. Nel finale si fa anticipare nettamente da Evacuo che, per sua fortuna, centra solo il palo.

Jaroszynski 6,5 - Tiene bene dal suo lato, dove il Trapani crea pochissimo. Per poco non la combina grossa nel finale, quando anticipa Micai in area piccola.

Lombardi 6 - Meno devastante del solito, ma offre una prova intelligente e diligente. Attento in copertura e sempre pronto ad innescare le ripartenze granata.



Akpa Akpro 6 - Corre, ricuce, lotta. Uomo a tutto campo fondamentale per l'economia di squadra, anche se meno brillante di altre gare.

Dziczek 6,5 - Gara di una sapienza tattica rara da parte del polacco, che a tratti sembra giocare come un veterano. Cala nel finale, ma è autore di un'ottima gara.



Maistro 6 - Tra i più pericolosi nella fase iniziale, quando mette i brividi a Carnesecchi in almeno due occasioni. Pericoloso quando si accentra dalla mancina e combina con gli attaccanti granata, ma dopo un buon avvio si spegne lentamente. Dal 56' Kiyine 5,5- Entra con un atteggiamento un po’ molle e compassato. Ma serve a Giannetti il pallone del potenziale raddoppio.

Cicerelli 6 - E' suo il traversone al bacio per la testa di Djuric in occasione del gol partita. Per il resto prova senza infamia e senza lode da parte del laterale ex Foggia, che lascia il campo con i crampi. Dal 73' Lopez 6 - Utile nell'assalto finale siciliano.

Gondo 6 - Sfiora il raddoppio nel primo tempo con uno stacco imperioso che meritava maggiore fortuna. Bravo a staccarsi spesso dalla marcatura per duettare coi centrocampisti. Dal 62' Giannetti 5 - Entra con tanta voglia, ma si divora il raddoppio che avrebbe chiuso i giochi.

Djuric 7 - Ottavo centro stagionale che pesa come un macigno e vale le zone altissime della classifica. Fondamentale anche nel suo infaticabile lavoro di sponda.