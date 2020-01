Le pagelle della Salernitana- Djuric straordinario, Lombardi altra categoria

Milan Djuric

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 6,5 - Spettatore non pagante per quasi tutta la partita, nel finale si rende protagonista di un paio di ottimi interventi.

Cicerelli sv - La sua partita dura 10 minuti, peccato perché aveva iniziato benissimo. (Dal 12’pt Kalombo 6 - Si fa trovare pronto, torna in campo dopo quattro mesi e complessivamente se la cava benino. Una sola macchia: l’errore in occasione del gol del Pescara).

Migliorini 6 - Media tra il sette di un primo tempo sontuoso e il cinque di una ripresa ricca di errori. Va sempre in ritardo su Maniero e per poco l’attaccante non castiga la Salernitana in sforbiciata.

Jaroszynski 6 - Sta facendo tutti i ruoli, ci può stare possa essere un po’ appannato in qualche circostanza. Ha il merito di riprendersi progressivamente dopo un avvio al di sotto degli standard abituali.

Lopez 6,5 - Una piacevole sorpresa, il suo secondo tempo è stato il migliore da quando gioca a Salerno. Pregevole l’azione personale che porta al raddoppio di Djuric.

Dziczek 6 - Con lui in campo la Salernitana segna in media più di due gol a partita, non può essere certo una coincidenza. Tanta qualità e progressi in fase difensiva.

Akpa Akpro 6 - Mezzo voto in meno perché rischia più volte il giallo per una serie di interventi fallosi e al limite del regolamento. Il suo contributo, però, è sempre fondamentale.

Maistro 6,5 - Anche per lui forse la miglior performance da quando veste la maglia della Salernitana, personalità e qualità da veterano e tanti applausi dai compagni di squadra e dallo staff tecnico. Gli manca solo il gol, ma è presente in tutte le azioni pericolose.

Lombardi 7 - Una spina nel fianco imprendibile per tutta la difesa del Pescara, calcia sette volte verso lo specchio della porta ed è devastante nell’uno contro uno. Straordinario. (Dal 48’st Heurtaux sv-

Gondo 6 - Ha una sola grande occasione, ma si fa anticipare da Scognamiglio. Per cuore, grinta, carattere e intelligenza tattica è encomiabile. (Dal 32’st Giannetti sv).

Djuric 7,5 - Sembrava dovesse partire dalla panchina per un problema al ginocchio, invece gioca quasi 100 minuti senza sbagliare nulla. Doppietta, sesto centro stagionale, Salernitana nei playoff, ovazione del pubblico e possibilità di andare in doppia cifra per la prima volta in carriera.