Le pagelle della Salernitana - Ennesima debàcle, si salva solo Jallow

Foggia-Salernitana 3-1

Micai 5,5 - Altra giornata da dimenticare per il portiere granata, che poteva fare di più sulla conclusione di Iemmello che ha propiziato il vantaggio rossonero. Nella ripresa mura però alla grande Mazzeo e anticipa ottimamente Matarese lanciato a rete.

Mantovani 5 - Si vede arrivare maglie rossonere a frotte andando in enorme difficoltà sugli affondi di Gerbo e gli iniserimenti senza palla di Busellato. Dall'85' D. Anderson sv

Migliorini 5 - Troppo morbido sul primo gol, quando lascia calciare indisturbato Iemmello, e si lascia sfuggire alle spalle lo stesso numero 9 rossonero in occasione del definitivo tris.

Pucino 5,5 - L'ultimo a gettare la spugna in una difesa allo sbando. Ci mette grinta e determinazione, ma finisce presto col naufragare insieme ai compagni di reparto. Rimedia un giallo evitabile che lo costringerà a saltare la gara col Cosenza.



Casasola 5 - Propositivo come al solito ma troppo impreciso, fatica a scodellare in area traversoni appetibili per i compagni. La combina grossa sul vantaggio rossonero, quando, nonostante fosse in vantaggio, si addormenta e si lascia bruciare da un Deli assatanato. Dal 46' Calaiò 5,5 - Di palloni realmente giocabili neanche l'ombra, prova quanto meno ad impensierire la retroguardia pugliese sui calci piazzati. Sfiora il gol con un bel colpo di testa, ma poco altro.

Akpa Akpro 4,5 - Ennesima ingenuità dell'ivoriano, che si lascia andare ad una trattenuta tanto leggera quanto vistosa in area, procurando il secondo rigore nelle ultime due giornate.

Minala 5 - Approccio alla gara troppo morbido del camerunese, così come dei compagni di reparto. Costantemente in ritardo, arranca ed è sempre costretto ad inseguire. Non la vede praticamente mai.



Odjer 5,5 - Discorso analogo anche per il ghanese. Spesso fuori tempo, non riesce quasi mai nel consueto lavoro di recupero palla. Ha il merito, se non altro, di servire a Jallow il pallone del gol.

Memolla 4,5 - A parte qualche spunto nel primo tempo, l'albanese non riesce mai a creare reali grattacapi alla retroguardia rossonera e si perde completamente Iemmello in occasione del terzo gol.

Mazzarani 5,5 - Si fa notare soltanto per una bella giocata sul finire della prima frazione che lo porta alla conclusione, poi respinta splendidamente da Leali. Non riesce mai ad innescare la velocità di Jallow. Dal 65' Rosina 5,5 - Poche idee da parte del fantasista calabrese, non pervenuto a parte un paio di giocate interessanti.



Jallow 6 - Unico a meritare la sufficienza per il gol, il quinto stagionale, e un paio di conclusioni nel finale che vanno vicinissime al bersaglio e che avrebbero potuto riaprire la fara.