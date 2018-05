Le pagelle della Salernitana - Generoso Akpa Akpro, Rosina sfortunato

Foggia 1-0 Salernitana

Akpa Akpro

Radunovic 6 - Non può nulla sulla conclusione ravvicinata dell’ex Mazzeo, bravo sulla botta di Floriano.

Mantovani 6.5 - Riesce a contenere più volte un avversario ostico come Mazzeo che sfugge solo in occasione del gol.

Tuia 5.5 - Non molti pericoli dalle sue parti, riesce spesso ad uscire con eleganza palla al piede sbagliando però diversi appoggi.

Monaco 6 - Sulle palle late non ce n’è per nessuno, arriva sempre in anticipo grazie alla sua imponente fisicità.

Casasola 6 - Meno pimpante del solito, prova un paio di affondi senza fortuna.

Signorelli 5 - Prova incolore del centrocampista italo-venezuelano, impreciso in più di un’occasione quando tenta il lancio lungo. Dal 74’ Gaeta sv.

Akpa Akpro 6.5 - Meno propositivo rispetto al match con l’Entella, si sacrifica tantissimo in fase di contenimento. Dall’85’ Odjer sv

Di Roberto 5.5 - Preferito a Popescu per sostituire Vitale, offre una prestazione insufficiente ma comunque generosa.

Rosina 6.5 - Ancora una volta il migliore dei suoi: distribuisce una serie infinita di palloni e sfiora l’eurogol ma la traversa gli nega la gioia.

Bocalon 6 - Gara di grande sacrificio dell’attaccante granata che accorcia spesso per dare una mano in fase di costruzione.

Sprocati 5.5 - Prova spesso a dialogare con Bocalon e Rosina ma senza riuscirci. Prima di uscire cerca il gol con il tiro a giro, una delle sue specialità. Dal 70’ Palombi sv.