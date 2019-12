Le pagelle della Salernitana - Gondo mattatore, Jallow nervoso

Cedric Gondo

© foto di Giuseppe Scialla

Micai 6 - Colpevole sul gol di Golemic che sblocca la gara, frutto di una sua uscita incerta. Si riprende con alcune parate decisive specialmente nella ripresa.



Karo 5 - Nalini e compagni pungono dal suo lato e il cipriota soffre tanto. Nel finale è complice sulla dormita che poteva costare il pareggio di Marrone.

Miglrioini 5,5- Insufficiente anche la prova del centrale veronese, che fatica a prendere le contromisure al gigante Simy. Nel finale lascia una voragine e Marrone per poco non ne approfitta.

Jaroszynski 5 - Sfortunato protagonista del momentaneo pareggio ospite, un errore che corona una prestazione tutt'altro che impeccabile. Messias e Mustacchio lo mandano in tilt.

Lombardi 6,5 - Le sue scorribande sulla corsia di destra mettono in crisi la retroguardia crotonese. Chiama in causa a più riprese Cordaz che gli nega la gioia del gol.



Akpa Akpro 6 - Buona prova dell'ivoriano sia per intensità che per determinazione, meno per quanto riguarda la precisione. Comunque si sacrifica e aiuta i compagni in ogni zolla del campo. Dall'82' Odjer sv

Di Tacchio 6 - Ci mette il cuore e la solita sostanza, recuperando diversi palloni. Lascia il compito dell'impostazione a Dziczek, occupandosi maggiormente del lavoro oscuro. Dal 63' Kiyine 6 - Entra col giusto piglio, contribuendo a dare la scossa ai granata.

Dziczek 6 - Dimostra una certa personalità dispensando verticalizzazioni e lanci di ottima fattura. Confeziona l'assist per 2-1 di Gondo con un perfetto traversone.



Cicerelli 6 - Prova ordinata dell'ex Foggia, che non strafa ma aiuta nella doppia fase. Dal 56' Jallow 4 - Trova il gol del momentaneo pareggio dopo poco dal suo ingresso in campo, ma si guadagna una bordata di fischi per un'esultanza alquanto discutibile. Censurabile anche il teatrino conclusivo con la curva.

Djuric 6 - Si batte come un leone, ripulendo diversi palloni in zona offensiva. Tanto lavoro per la squadra, ma non riesce mai ad impensierire realmente Cordaz.

Gondo 8 - Decide la gara con una doppietta tanto bella quanto pesante. Due torsioni aeree dall'alto coefficiente di difficoltà, che premiano la solita gara di grande abnegazione.