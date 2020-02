vedi letture

Le pagelle della Salernitana - Jallow ci prova, male Dziczek

Risultato finale: Chievo-Salernitana 2-0

Micai 5.5 - Beffato in entrambe le circostanze, poteva far qualcosa in più sul secondo gol di Giaccherini.

Karo 6 - Senza infamia e senza lode, dalle sue parti corre pochi rischi.

Migliorini 6 - Con le unghie e con i denti riesce a limitare Djordjevic, sfortunato in occasione del raddoppio del Chievo.

Jaroszynski 5 - In difficoltà con Giaccherini e compagni, non trova le giuste contro misure e anche per essere travolto.

Cicerelli 5.5 - Ci prova, ma si fa male dopo 20'. (dal 24' Lombardi 5 - Nullo il suo apporto alla gara, si fa male nella ripresa e lascia anzitempo il campo. dal 64' Curcio 5 Anche lui non lascia il segno).

Akpa Akpro 5.5 - Quantità e qualità a centrocampo a corrente alternata. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta, anzi, sbaglia più di un disimpegno.

Dziczek 5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. In difficoltà nella ripresa.

Maistro 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci batte, ma senza grande fortuna. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Kiyine 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza.

Djuric 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Gondo 5 - Si batte, ma non è un bomber. Fa salire la squadra, ma non riesce a rendersi pericoloso. (dal 49' Jallow 6 - Ci mette grinta e volontà, ma non basta).