Le pagelle della Salernitana- Kiyine delude ancora, che errore difensivo

Vannucchi 6,5 - Si fa trovare pronto ancora una volta, se la Salernitana non va in svantaggio in avvio di partita lo deve all'intervento determinante del suo portiere.

Aya 6 - La difesa balla in occasione della rete della vittoria ligure, ma nel complesso ha meritato la sufficienza. Solo un miracolo di Morra non gli permette di siglare il primo gol con la maglia granata.

Billong 5 - E' paradossale che la Salernitana soffra in avvio soprattutto sulle palle alte pur avendo un centrale così alto. Si ritrova titolare soprattutto per l'e precarie condizioni fisiche di Migliorini, conferma di non attraversare un momento brillantissimo. (Dal 42'st Iannone sv).

Jaroszynski 6 - L'ultimo ad arrendersi, un calciatore determinante per le sorti della Salernitana. Splendide due diagonali difensive.

Di Tacchio 6 - Ventura gli concede una chance dal primo minuto, non la sfrutta benissimo. Pesa molto l'ingenua ammonizione beccata al 15', nella ripresa cresce e garantisce una buona copertura.

Maistro 5,5 - Appena fa la prima giocata giusta viene sostituito, ironia della sorte. Nel primo tempo non si vede praticamente mai, sembra faccia fatica a trovare la giusta posizione in campo. (Dal 13'st Jallow 5,5 - Qualche guizzo, tanta buona volontà, ma imprecisione al momento della conclusione).

Akpa Akpro 6 - Predica nel deserto, e non è la prima volta. Uomo ovunque che perde un minimo di brillantezza al momento del cross.

Kiyine 5 - Bocciatura assoluta per un calciatore accostato a tanti club di A, ma che deve dimostrare ancora tantissimo. (Dziczek 6,5 - Non è un caso che la Salernitana riprenda a giocare meglio quando entra il polacco).

Curcio 6 - Non vedeva il campo da mesi, tutto sommato se l'è cavata discretamente. Corsa, un paio di buoni recuperi e una discreta tecnica individuale. (Dal 30'del st' Lopez 6,5 - Ormai è una piacevole sorpresa di questa Salernitana, sforna un bell'assist a Djuric nel finale).

Djuric 5,5 - Non gli arrivano palloni giocabili, ha una sola chance e timbra la traversa. Spesso in ritardo e annullato dai centrali dell'Entella.

Gondo 6,5 - L'impegno di questo ragazzo è indiscutibile, fino alla fine ci prova in tutti i modi. Reclama per un rigore abbastanza netto, gli manca solo un pizzico di precisione.