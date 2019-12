Le pagelle della Salernitana - Kiyine e Djuric superlativi, bene gli esterni

Sofian Kiyine

Micai 6,5 - Salva il risultato nel primo tempo con un super intervento su Mazzocchi, tenendo in piedi i granata. Attento fino alla fine.

Karo 6 - Gara attenta del cipriota, bravissimo in anticipo e sempre lucido.

Billong 6,5 - Giganteggia sui palloni alti e tiene a bada Strizzolo, disinnescato completamente.

Jaroszynski 7 - Ottima prova del polacco, che risolve diverse situazioni spinose con grande lucidità. All'occorrenza aiuta anche in fase offensivo offrendo lo scarico a sinistra.

Lombardi 7 - Semplicemente devastante in accelerazione, rappresenta un pericolo costante per i ramarri. Serve l'assist dell'1-0 e sforna cross a ripetizioni e cambi di gioco telecomandati. Imprescindibile. Dal 69' Lopez 6,5 - Entra con la giusta tenacia, aiutando nella doppia fase.

Akpa Akpro 6,5 - Uomo ovunque nella mediana granata. Aggressivo in recupero, propositivo in zona avanzata, punge spesso e volentieri con i suoi inserimenti negli spazi. Sfiora l'eurogol nel primo tempo. Dal 73' Di Tacchio sv

Dziczek 6,5 - Pronti via perde un pallone pericoloso, ma poi si rifà alla grande. Prova di personalità del polacco, che non offre mai giocate superflue e dimostra un'ottima visione periferica.

Kiyine 7,5 - Mette in mostra tutto il proprio bagaglio tecnico sfoderando finalmente una prestazione convincente. Duetta alla grande con Cicerelli, creando non pochi grattacapi ai neroverdi. Trova una fantastica doppietta, prima con una sassata di potenza, poi con un delicato e pregevole destro a giro.

Cicerelli 7 - Anche l'ex Foggia è tra i protagonisti di giornata, grazie alle sue percussioni. Si cerca e si trova spesso con Lombardi sul versante opposto mettendo alle corde i friulani.

Djuric 7,5 - Il gigante bosniaco offre una gara monumentale, non soltanto per la doppietta. Prima un'incornata dopo pochi minuti, poi una pregevole rasoiata, ma in mezzo tanto lavoro per la squadra. Prezioso. Dall'81' Jallow sv

Gondo 6 - Tanto movimento da parte dell'ivoriano, che dialoga bene con i centrocampisti, aiutando spesso nella circolazione della sfera.