Le pagelle della Salernitana - L'attacco non punge, Minala a segno

Cremonese 1-1 Salernitana

Joseph Minala

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radunovic 6 - Insicuro sulla prima botta di Piccolo, parte in ritardo in occasione del gol di Canini. In avvio di ripresa si fa trovare pronto sulla sassata di Scamacca.

Casasola 5.5 - Meno propositivo del solito, va in confusione sulle accelerazioni di Piccolo.

Tuia 5 - In occasione del gol di Canini, la palla viaggia indisturbata dalle sue parti. Un episodio che macchia una prestazione positiva.

Monaco 6 - Di riffa o di raffa riesce sempre ad allontanare la sfera. Involontariamente serve a Minala il pallone del momentaneo 1-0.

Popescu 4.5 - Prestazione anonima dell’ex Modena che si fa anche espellere lasciando i suoi in dieci uomini.

Odjer 6 - Solita gara di grinta del mediano ghanese che si sacrifica in entrambe le fasi.

Ricci 5.5 - Ancora una prestazione in chiaroscuro per il centrocampista scuola Roma che alterna buone giocate a momenti di buio totale.

Kiyine 5.5 - Tatticamente spaesato, soprattutto dopo l’uscita di Zito, fallisce il calcio di rigore che avrebbe riportato in vantaggio la Salernitana. Dal 76’ Vitale sv.

Rosina 6.5 - Spesso predica da solo nel deserto: si procura il rigore poi sbagliato da Kiyine e quando può parte palla al piede sfruttando la sua tecnica.

Bocalon 5.5 - Mai servito a dovere dai compagni, fallisce clamorosamente il tap-in dopo il rigore sbagliato da Kiyine con la complicità di un difensore grigiorossa che lo ostacola al momento del tiro. Dal 63’ Rossi 5.5- Prova a mettere in campo tutta la sua grinta ma rimedia solo una sacrosanta ammonizione.

Zito 6 - Suo il primo sussulto di marca granata ma dopo circa 20’ deve abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare. Dal 21’ Minala 6.5- Entra a freddo e dopo pochi minuti realizza il suo terzo gol stagionale che permette ai suoi di sbloccare il risultato.