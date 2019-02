Le pagelle della Salernitana - La difesa è un muro, Jallow determinante

Lamin Jallow

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Micai 6 – Spesso impreciso coi piedi, ma non commette grosse sbavature quando chiamato in causa.

Pucino 7 – Attento a limitare gli inserimenti delle mezzali grigiorosse. Gara diligente e attenta dell’ex Vicenza.

Migliorini 7 – Prova di consueta solidità da parte del centrale granata, che perde pochissimi contrasti. Fantastico l’assist per Jallow sul raddoppio granata.

Mantovani 7 – Ottima prova del difensore romano, che si rende spesso utile anche in fase di costruzione, sganciandosi dalla linea difensiva.

D. Anderson 5,5 – Solito ritmo compassato da parte dell’esterno olandese, che nel primo tempo getta alle ortiche un’ottima chance in area, svirgolando la conclusione.

Minala 6,5 – Più brillante rispetto alle ultime uscite, ci mette tanta grinta in mediana e ha il grande merito di sbloccare la gara nella ripresa, sfiorando nel finale anche la doppietta personale.

Di Tacchio 6,5 – Uomo ovunque della mediana granata. Tanta intensità e temperamento in interdizione, ma ottimo anche in costruzione, quando avvia tutte le azioni con grande personalità. Dall’88’ Mazzarani sv

Lopez 7 – Caparbio, tignoso e cattivo, l’uruguaiano lascia poco spazio agli orpelli stilistici ma si rivela dannatamente utile, offrendo un continuo scarico sulla sinistra.

Jallow 7 – La vicinanza di Calaiò sembra aver avuto effetti benefici sul gambiano, molto più nel vivo del gioco. I suoi scatti mandano in tilt la difesa grigiorossa, come in occasione del raddoppio, quando brucia i centrali ospiti e batte imparabilmente Agazzi. Dall’83’ Djuric sv



A. Anderson 6,5 – Inizialmente fatica a trovare spazi tra le linee, ma poi sale in cattedra e delizia la platea con autentiche magie al servizio dei compagni. I suoi spunti donano grande imprevedibilità alla manovra granata.

Calaiò 6 – Tanto lavoro per la squadra con personalità e qualità. Dirige con grande esperienza il reparto offensivo, che sembra rigenerato con la sua presenza in campo. Dal 77’ Odjer 6 – Utile nel finale per conservare il vantaggio. Spende bene l'ammonizione nel finale su Carretta lanciato a rete.