Le pagelle della Salernitana - Leggerezza di Curcio, bene la mediana

Micai 6,5 - Non può nulla sulla punizione di Messias, ma compie almeno tre interventi di grande importanza che salvano il match.

Cicerelli 6 - Parte con personalità, nonostante il nuovo ruolo disegnato per lui da mister Ventura. Progressioni palla al piede e attenzione difensiva. Perde spunto nella ripresa. Dal 77' Karo sv



Aya 6,5 - Graziato nel primo tempo per la sbracciata su Messias, che neutralizza per tutta la gara anche con le cattive. Prestazione ruvida ma efficace dell'ex Pisa.

Migliorini 6,5 - Buona prova del centrale granata, che concede poco al gigante Simy. Meno preciso del solito in impostazione, ma porta a casa la pagnotta. Trova la via del gol, ma l'arbitro ravvisa fallo in attacco.

Curcio 5 - Non demerita fino all'ingenuo doppio giallo che costringe la Salernitana in dieci e pesa come un macigno sulla sua prestazione.



Akpa Akpro 6,5 - Solita sapienza tattica e dinamismo che lo hanno reso imprescindibile per Ventura. Recupera e difende tanti palloni.

Di Tacchio 6,5 - Gara sporca del capitano granata, che non si sottrae mai alla battaglia in mediana. A parte qualche sbavatura offre una buona gara.



Lombardi 6 - Sembra in serata fin in quando resta in campo. Sfortunato sull'infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Dal 38’ Gondo 6 - Solita prova di grande intensità e sacrificio dell'ivoriano, che sfiora anche il gol nella ripresa. Da rivedere l'episodio in area che gli costa il giallo per simulazione.

Maistro 6 - Palla al piede dimostra grandissime qualità, peccato che le mostri a sprazzi. Sblocca la gara ad inizio ripresa con un bel sinistro, anche grazie alla complicità di Cordaz, ma per il resto si fa notare poco.

Kiyine 6 - Disputa un'ora di gioco di buon livello. Dribbling e belle aperture per i compagni, prima di lasciare il campo dopo l'inferiorità numerica. Dal 65' Lopez 6 - Entra bene in partita con la giusta cattiveria agonistica e ingaggia un duello maschio con Messias.

Djuric 5,5 - Non la migliore serata per il gigante bosniaco, che gode comunque di poche palle giocabili. Fa a sportellate, ma non riesce ad incidere col suo solito gioco di sponda.