Le pagelle della Salernitana - Lombardi e Djuric determinanti, male Kiyine

Milan Djuric

Micai 6 - Serata insospettabilmente tranquilla per il portiere granata, che non deve compiere reali interventi. Bravo comunque a leggere le situazioni in uscita.

Aya 6 - Buona gara dal primo minuto per il neoacquisto, che si francobolla a Coda concedendogli pochissimo. Sfortunata la deviazione che favorisce Sau sul gol del pareggio.

Migliorini 5,5 - Pur senza commettere grossi errori, non riesce a trasmettere sicurezza al reparto, offrendo una gara non impeccabile.

Jaroszynski 6 - Diligente come al solito, presidia ottimamente il lato sinistro, dove tiene a bada Maggio.

Lombardi 7 - Devastante anche stasera con le sue accelerazioni, che fendono la difesa giallorossa come lama nel burro. Serve a Djuric un traversone millimetrico in occasione del gol. Dall'85' Lopez sv

Akpa Akpro 7 - Una vera e propria dinamo a centrocampo, dove l'ivoriano corre per cinque, sradica palloni e accompagna costantemente la manovra.

Dziczek 6,5 - Prova di personalità del polacco, che gioca sempre a due tocchi velocizzando e rendendo fluida la manovra.

Maistro 6 - Gara di sostanza più che di fioretto per il giovane scuola Fiorentina, che pur non brillando, si rende utile nel traffico della mediana.

Kiyine 5 - Ancora una volta gioca una partita a sé, intestardendosi in dribbling superflui e commettendo diverse ingenuità. Dal 76' Cicerelli 6 - Entra col giusto piglio.

Gondo 5 - Lontano parente del giocatore visto qualche giornata fa, ha due buone occasioni in area, ma le getta alle ortiche con conclusioni sbilenche. Dal 73' Giannetti 5 - Non va meglio dell'ivoriano, entrando con eccessiva mollezza. Segna il gol del vantaggio, ma in fuorigioco.



Djuric 7 - Gara monumentale del bosniaco, che realizza un gol importantissimo, il settimo stagionale, e lotta senza sosta anche contro i crampi. Difende tanti palloni rendendosi fondamentale col suo lavoro di sponda.