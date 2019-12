Le pagelle della Salernitana - Lombardi incontenibile, Djuric sprecone

Cristiano Lombardi

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Micai 6 - Prova attenta del portiere granata, che si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Vive comunque un pomeriggio tutto sommato tranquillo.



Karo 6 - Si fa trovare sempre in posizione, mettendo spesso una pezza dove possibile. La Gumina è un cliente difficile, ma se la cava bene.

Migliorini 5 - In difficoltà nel prendere le contromisure agli attaccanti empolesi, compie un paio di interventi scoordinati che sarebbero potuti costare caro.

Pinto 5 - Il gol del pareggio azzurro nasce dal suo lato, dove non legge bene il movimento di Bajrami. Dal 46' Billong 6 - Ci mette fisico e centimetri, intercettando tutti i palloni alti.

Lombardi 7 - Ancora una volta il migliore in campo per distacco. Mette a ferro e fuoco la corsia di destra, realizzando un gol importante quanto bello. Nel finale confeziona un assist perfetto per Djuric che sciupa clamorosamente.

Akpa Akpro 6 - Corre per tre, facendo tanto lavoro oscuro in mediana. Non sempre preciso in disimpegno, ma si fa sentire in mezzo al campo. Dall'82' Di Tacchio sv

Dziczek 5 - Parte col giusto piglio, prima di scomparire progressivamente dai radar. Disastroso ad inizio ripresa, quando si addormenta totalmente, regalando due palloni pericolosissimi all'Empoli, che grazia i granata.

Maistro 5,5 - Troppo poco da parte del giocatore scuola Fiorentina, che mostra solo a sprazzi il suo bagaglio tecnico. Dal 60' Cicerelli 5 - Apporto praticamente nullo alla gara, non riesce mai a pungere con le sue proverbiali accelerazioni.

Kiyine 5 - Indolente, testardo e a tratti irritante. Il marocchino non riesce mai ad incidere, limitandosi ad alcune giocate fini a sé stesse.

Djuric 5 - Sgomita come al solito, ma ha sulla coscienze una doppia occasione colossale nel finale di gara che poteva valere i tre punti per i granata.

Gondo 6 - Si muove bene aiutando anche in fase di costruzione, abbassandosi spesso. Avvia l'azione del vantaggio con un grande cambio di gioco su Lombardi e dispensa tante giocate utili per i compagni.