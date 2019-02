Le pagelle della Salernitana - Male l'attacco, super Migliorini

Risultato finale: Padova-Salernitana 0-0.

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Micai 6 - Come il collega di reparto non compie nessuna parata. In alcuni casi rischia qualcosa, ma la mira degli attaccanti di casa non è precisa. Partita da spettatore, il risultato rispecchia quello che si è visto in campo.

Gigliotti 6 - Non ha molto lavoro da compiere, gestisce bene le giocate in profondità di Longhi, concedendo poco o nulla alla squadra di Bisoli. (Dal 75' Bernardini 6 - Entra bene in campo, non lascia spazi per le giocate offensive dei veneti).

Migliorini 7.5 - In una partita dove vincono le difese, lui è il migliore in campo. Arriva un tempo di gioco prima rispetto agli avversari, anticipando tutto e tutti. Si inventa anche una super chiusura in scivolata, fa reparto da solo.

Perticone 6 - Bene come il resto della difesa, anche lui gestisce uno spento Mbakogu. Su alcune accelerazioni va in difficoltà, ma nulla di pericoloso per la porta di Micai.

Pucino 6 - Bene in entrambe le fasi, nel primo tempo si vede spesso in attacco. Nella ripresa è meno propositivo e aiuta i compagni della difesa. (Dal 85' Rosina s.v.).

Di Tacchio 5.5 - Spesso è costretto ai lanci lunghi verso gli attaccanti, ma non è preciso e sbaglia molto. In mezzo al campo il suo rendimento sottotono crea qualche problema.

Minala 5 - Come il compagno di reparto non riesce quasi mai a compiere la scelta giusta e perde molti palloni durante l'impostazione di gioco.

Casasola 5.5 - Poco propositivo, in alcune giocate poteva fare qualcosa di più. Arrivano pochi cross in area, anche perché trova davvero pochi spazi.

Anderson D. 5 - Troppe giocate di fantasia, non pensa al sodo e non riesce quasi mai ad essere incisivo. Un paio di buone azioni, ma nulla di più.

Anderson A. 5 - Stesso problema del collega di reparto. Poco costante, va a strappi e non riesce mai a trova il cambio di passo giusto per fare male.

Jallow 5 - Nervoso durante tutto il match, commette falli inutili che innervosiscono ancora di più la situazione. In zona gol si vede davvero poco. (Dal 82' Djuric 5.5 - Entra con poco tempo a disposizione, ma non ha un grandissimo impatto sulla sfida).