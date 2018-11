Le pagelle della Salernitana - Micai, errore decisivo. Schiavi rientra bene

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 4,5 - Un solo gol subito, ma è colpa sua. Su una punizione debole il pallone gli sfugge di mano, regalandolo a Domizzi per il tap-in vincente. Un errore decisivo per il risultato finale.

Mantovani 6 - L'ammonizione non lo frena, anzi. Tiene abbastanza bene la posizione e difficilmente si fa trovare impreparato.

Schiavi 6 - Torna da quasi un mese di squalifica e lo fa al meglio, dando gran solidità in difesa, ribattento i tentativi del Venezia.

Casasola 5,5 - Non controlla un granché la sua posizione, è spesso troppo frenetico, andando anche a pestare i piedi ai centrocampisti.

Anderson 5 - Spesso agisce molto alto e lascia scoperta la fascia. E' inconcludente, perché qualche lampo lo regala, ma negli ultimi sedici metri sbaglia troppo. Dal 75' Jallow s.v.

Di Gennaro 6 - Un solo tempo in campo, una traversa colpita che fa capire a tutti che tecnicamente ha una marcia in più ma anche qualche piccola imprecisione quando il possesso è del Venezia. Dal 46' Odjer 6 - Con lui il centrocampo è più dinamico, ci mette corsa, polmoni e voglia.

Di Tacchio 5,5 - Tanta corsa, dà molto in fase di non possesso. Ma manca un po' nella fase di costruzione, da lui ci si aspettava un po' più di qualità.

Palumbo 6 - Aiuta in fase di copertura, andando spesso a raddoppio sulla fascia di Vitale. Meno lucido nelle giocate in avanti. Dal 61' Anderson 6 - Gli bastano pochi secondi per il primo guizzo. Ha talento, lo mostra solo a tratti.

Vitale 5 - Viene schierato lui, largo a sinistra, per tentare la soluzione del cross verso Djuric. Risultato? Ogni traversone viene ribattuto.

Djuric 5,5 - Fa a sportellate per tutta la partita con Modolo, fino ad arrivare a creare una palla gol, sulla quale si fa trovare però molto pronto Vicario.

Bocalon 5 - Impalpabile, ha pochi palloni giocabili per l'intera partita e così non crea neanche una mezza insidia nella retroguardia avversaria.