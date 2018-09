Le pagelle della Salernitana - Micai insuperabile, Jallow decisivo

Salernitana-Verona 1-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 7 – A parte un'uscita a vuoto nel primo tempo, mura più volte i tentativi ospiti mostrandosi una garanzia. Nella ripresa è miracoloso sul tentativo ravvicinato di Laribi.

Mantovani 6,5 – Inizialmente va un po' in affanno sulla fisicità di Cissè, ma cresce col passare dei minuti dimostrandosi insormontabile.

Schiavi 6,5 – Arcigno come al solito, difficile da superare. Cuore e grinta da capitano. Lascia il campo per alcuni fastidi alla coscia. Dal 51' Migliorini 6 – A parte uno svarione, regge bene l'urto avversario.

Gigliotti 6,5 – Sempre attento dal suo lato, dove Matos ed Henderson sono brutti clienti.

Casasola 6,5 – Nel primo tempo soffre un po' dal suo lato, ma poi prende le contromisure e nella ripresa si rivela decisivo col suo assist col contagiri per Jallow.

Odjer 6,5 – Sfiora subito il gol in apertura e ci riprova successivamente dalla distanza. Ci mette polmoni e grinta, anche se a volte esagera. Uomo ovunque.

Di Tacchio 6,5 – Solita prova di sostanza dell'ex Avellino, frangiflutti dalla grande sapienza tattica, ormai indispensabile per i granata.

Castiglia 6 – Utile in copertura, ma fa sentire poco la sua presenza in zona avanzata. Prestazione comunque ordinata.



Vitale 6.5 – Le sue discese creano non pochi grattacapi al Verona. Dai suoi piedi arrivano sempre traversoni preziosi per i compagni. Sempre puntuale anche in ripiegamento.

Jallow 7 – Con i suoi strappi è tra i più pericolosi dei granata. A volte un po' arruffone, ma palla al piede dimostra lampi di grande classe. Nella ripresa decide il match con una rete di importanza capitale. Dal 78' Bocalon 6 – Trattiene tanti palloni, facendo salire la squadra.

Djuric 5,5 – Altra prova sotto tono per il gigante bosniaco, che battaglia con Marrone che gli concede poco. Da segnalare solo una bella girata nel primo tempo. Dal 57' Vuletich 6 – Corre e lotta come suo solito, si rende utilissimo nella fase finale.