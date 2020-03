Le pagelle della Salernitana - Micai reattivo, Gondo e Jallow faticano in attacco

Risultato finale: Perugia-Salernitana 1-0.

Micai 6,5 - Si dimostra reattivo con alcuni interventi d'istinto che salvano il risultato nel primo tempo, ma non può nulla sul vantaggio di Mazzocchi. Nella ripresa è meno sollecitato ma una punizione velenosissima di Nicolussi richiede un altro colpo di reni per evitare un passivo più pesante.

Aya 6 - Cerca di sviluppare l'iniziativa dalle retrovie ma non sempre trova gli spazi giusti.

Billong 6 - Attento nel presidiare la propria area, dice no a Falcinelli nei primi minuti murando la sua conclusione e prosegue la gara con il piglio giusto.

Heurtaux 5,5 - Un po' di ruggine è inevitabile dopo il lungo stop, ma si mostra comunque voglioso di dare il proprio contributo.

Kiyine 6 - Rischia qualcosa negli interventi difensivi, dove talvolta mette troppa foga, ma gioca comunque una partita molto generosa anche in termini offensivi.

Akpa 6 - Contribuisce a costruire la diga muscolare della Salernitana e non si tira indietro quando si tratta di andare a contrastare gli avversari nell'uno contro uno. Spigoloso.

Dziczek 5,5 - Si rende pericoloso con un calcio di punizione velenoso poco prima di essere sostituito. Per il resto si dimostra a tratti un po' evanescente nel contesto invece di una partita piuttosto fisica. Dall'11' s.t.: Capezzi 5 - Fatica ad entrare in partita restando prevalentemente ai margini della manovra.

Maistro 5,5 - Non lascia il segno in termini offensivi, in un primo tempo che la Salernitana gioca in maniera troppo attendista. Dal 1' s.t.: Jallow 5,5 - Ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Rosi, ma non dà mai l'impressione di poter assestare la zampata decisiva là davanti.

Lopez 6 - Gioca sul filo del nervosismo ma risulta sempre pungente. Qualche sbavatura in termini difensivi sulla marcatura di Melchiorri.

Gondo 6 - Generoso ma poco pungente, è chiuso efficacemente dalla difesa del Perugia che gli concede ben pochi spazi.

Cerci 6 - Nel finale di primo tempo è l'uomo più pericoloso di una Salernitana appena ridestata dal gol incassato. Prosegue con lo stesso piglio anche nella ripresa ma va progressivamente a calare. Dal 35' s.t.: Cicerelli n.g. - Firma l'occasione più nitida di tutta la partita con un calcio di punizione quasi perfetto che fa la barba al palo alla destra di Vicario.