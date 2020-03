Le pagelle della Salernitana - Micai superman, Cerci incanta

Micai 7 - Il Venezia spinge spesso, ma non riesce ad impegnare il portiere granata, dimostratosi comunque attento quando chiamato in causa. Nella ripresa tiene a galla i suoi uomini neutralizzando splendidamente il rigore di Longo.

Karo 6,5 - Tignoso e sempre sul pezzo, il cipriota contiene ottimamente Longo e Aramu. Chiude la contesa realizzando il raddoppio e il suo primo gol in Italia.



Billong 6 - A volte troppo irruento, ma il centrale francese fa valere i suoi centimetri contro gli avanti lagunari. Provvidenziale nel primo tempo quando mura la conclusione a botta sicura di Longo.

Jaroszynski 6,5 - Se dal suo lato il Venezia spinge poco è anche merito del polacco, che fa buona guardia. Dall'81' Aya sv



Cicerelli 6 - Inizio da horror per l'ex Foggia, che si becca in rimbrotti di Ventura e rischia a più riprese di mandare in porta gli avversari. Cresce in fiducia col passare dei minuti, regalando a Cerci il pallone del potenziale vantaggio. Dall'81' Lopez sv

Akpa Akpro 6 - A tratti confusionario e meno preciso del solito, ma ci mette come al solito tanta intensità e abnegazione.

Dziczek 5,5 - Prova opaca del polacco, che fatica a dettare i tempi e non appare sempre preciso in disimpegno. Nella ripresa concede ingenuamente il rigore poi sbagliato da Longo.

Maistro 6 - Si accende di rado, ma centellina ogni pallone aiutando nella costruzione della manovra. Si propone meno del solito, però, negli spazi.

Kiyine 6,5 - Il marocchino torna a convincere, disputando una buona gara sia sul piano dell'intensità che su quello tecnico. Glaciale dal dischetto, realizza il suo ottavo gol stagionale.

Cerci 7 - Prova maiuscola dell'ex Torino, che incanta la platea con giocate da categoria superiore. Non è ancora al massimo, ma già lascia intravedere la sua classe, con scatti, traversoni al bacio e palle illuminanti come il traversone morbido per il raddoppio di Karo. Dal 75' Jallow sv

Gondo 5,5 - Impegno e abnegazione non mancano di certo, ma i limiti tecnici sono evidenti. Corre, rincorre, fa a sportellate, ma non becca mai lo specchio.