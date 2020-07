Le pagelle della Salernitana - Notte fonda per tutti, Maistro imperdonabile

Vannucchi 6 – Neutralizza alla grande diversi tentativi spezzini, come quello in apertura di Maggiore e i tentativi di Mora nella ripresa. Non può nulla sui due gol.

Cicerelli 6 – Copre tutta la fascia macinando chilometri. In leggero ritardo su Mora in occasione del pareggio, quando è sfortunato nella deviazione decisiva.

Migliorini 4,5 – Si francobolla a Gudjohnsen concedendogli inizialmente poco, ma macchia la sua prestazione spianando la strada al pareggio ospite con un disimpegno sballato.



Jaroszynski 5,5 – Non impeccabile prova del polacco, che fatica più del solito fin quando resta in campo. Dal 78' Aya 5,5 - Appena entrato compie un paio di ottimi interventi, prima di naufragare con i compagni.



Lopez 5,5 – Gara scialba dell'uruguaiano, che resta bloccato in difesa e non si fa notare praticamente mai oltre la metà campo. Dal 68' Curcio 5 - Prova qualche discesa, ma senza grossa convinzione.

Akpa Akpro 5,5 – Solita grinta e dinamismo, ma non basta. Fatica contro i propri dirimpettai e non riesce mai ad inserirsi come suo solito. Dal 68' Dziczek 5 - Ingresso timido del polacco, che non è pervenuto.

Di Tacchio 5,5 – Lotta come un leone, ma si guadagna un giallo evitabile. Ci prova a più riprese di testa e dalla distanza, ma senza mai inquadrare il bersaglio.



Gondo 6 – Svaria su tutto il fronte offensivo dando profondità e creando tanti grattacapi allo Spezia. Trova un gol tanto bello quanto pesante, che gli vale il sesto centro stagionale ma che non basta ai granata.

Maistro 4 – Commette un’errore imperdonabile in una gara di tale importanza, lasciando la squadra in dieci con un ingenuo doppio giallo. Gravi responsabilità anche di Ventura che non lo sostituisce in tempo.



Kiyine 4,5 – Prestazione da dimenticare per il marocchino che, a parte qualche spunto, sbaglia tanto e non incide mai. Dal 67' Karo 5 - Non un ingresso memorabile del cipriota.

Djuric 5 - Serata da dimenticare anche per lui. Qualche sponda aerea e poco più, mentre nella ripresa sciupa un'ottima occasione di testa. Dall'83' Giannetti sv