Le pagelle della Salernitana - Prestazione incolore, Anderson illude

Salernitana-Lecce 1-2

Andrè Anderson

Micai 4,5 – Tutt’altro che impeccabile sul vantaggio di Mancosu, quando si fa trovare impreparato.

Mantovani 6 – Dal suo lato il Lecce è devastante, ma dopo i primi venti minuti prende le contromisure e viene fuori bene.

Perticone 5 – Chiamato a sostituire Miogliorini, incappa in una giornata no per tutta la difesa. In difficoltà sui movimenti di Palombi.

Gigliotti 4,5 – Malissimo il centrale francese, che va in notevole difficoltà sugli inserimenti avversari. Concede alcune punizioni evitabili con falli ingenui.

Pucino 5 – Si fa trovare spesso libero, ma non affonda mai il colpo. Troppi i cross sbagliati. Dal 61’ Di Gennaro 5 – Il gol di Anderson parte dalla sua intuizione per Jallow. Non riesce però a dare la svolta al match e quasi la combina grossa nel finale, quando regala il pallone del potenziale terzo gol a Mancosu.

Akpa Akpro 5 – Nel primo tempo non la vede mai, inoltre lascia calciare liberamente Mancosu in occasione del vantaggio. Stringe i denti e resta in campo finché il piede lo permette. Dal 39’ Minala 5,5 - Entra bene in partita, facendosi sentire in interdizione. Meno preciso, invece, in disimpegno.

Castiglia 4,5 – Prestazione anonima, finisce col dissolversi in mezzo alle trame leccesi. Non trattiene alcun pallone tra i suoi piedi. Dal 76’ Bocalon sv

Vitale 5 – Insufficiente la prova del laterale stabiese, mai pervenuto in attacco e poco puntuale in ripiegamento. Regala tanti palloni, specialmente nel finale.

D. Anderson 5 – Gioca pochissimi palloni senza riuscire mai a dare il suo contributo alla manovra offensiva. Rischia un rigore ingenuo ad inizio ripresa e per poco non regala il terzo gol a Calderoni.

A. Anderson 6 – E’ l’unico che prova a suonare la carica, innescando alcune buone ripartenze grazie alle sue giocate. Nella ripresa accorcia le distanze realizzando il secondo centro stagionale.

Jallow 5,5 – Corre, si sbatte e si rende pericoloso con le sue fiammate, ma difetta sempre al momento più importante. Dal suo traversone nasce il gol di Anderson.