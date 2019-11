Le pagelle della Salernitana - Prima gioia per Maistro, Lombardi spento

Salernitana-Entella 2-1

Fabio Maistro

Micai 6,5 - Compie due interventi salva risultato, nel finale di primo tempo su De Luca e soprattutto a pochi minuti dal termine su Nizzetto. Provvidenziale.

Karo 6,5 - Dal suo lato Sala è pungente, ma lo controlla senza andare mai in sofferenza. Prova autoritaria del cipriota.

Migliorini 6 - Domina sulle palle alte e offre una buona gara, ma nel finale rischia di rovinare tutto ostacolando Djuric e regalando il pallone del possibile pareggio a Nizzetto.

Pinto 6 - Debutto convincente per il prodotto del vivaio della Fiorentina, che sfodera una prestazione di grande personalità. Nel primo tempo anticipa provvidenzialmente Eramo a pochi passi dalla linea. Dall'85' Jaroszynski sv

Lombardi 5,5 - Inzio pimpante dell'ex Lazio, crea pericoli costanti quando converge al centro. Nella ripresa però scompare dal campo.

Akpa Akpro 5,5 - Va a folate, non riuscendo a proporsi con continuità. Corre tanto ma non riesce ad entrare mai nel vivo della manovra.



Di Tacchio 6 - Gara sporca da parte del capitano granata, che si fa notare meno del solito in impostazione. Si scambia spesso la posizione con Maistro andando ad agire da mezzala proponendosi con frequenza. Nel primo tempo sciupa una buona chance dal limite.

Maistro 7 - Buona gara da parte dell'ex Rieti, che scende in campo a freddo ma con la giusta verve. Semina il panico nella difesa biancazzurra con alcuni inserimenti e colpisce in pieno il palo con un gran mancino. Nella ripresa sblocca il risultato con una grande punizione, trovando la prima gioia in cadetteria. Dall'87' Odjer sv

Kiyine 5,5 - Alterna giocate sontuose a cali vistosi cali di attenzione. Si prodiga anche in difesa, aiutando Pinto coi suoi ripiegamenti, ma sciupa diverse buone ripartenze intestardendosi troppo palla al piede.

Gondo 6 - Fa tanto movimento, giocando diversi palloni e dimostrandosi ben inserito nei meccanismi di gioco. Lotta come un leone su ogni pallone, aiutando la squadra a salire. Dal 90' Djuric sv

Jallow 7 - I suoi tagli in profondità mandano in tilt la retroguardia ligure, che soffre le sue accelerazioni. Sfiora più volte il gol prima di trovare un'autentica prodezza che vale il raddoppio.