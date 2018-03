Le pagelle della Salernitana - Radunovic paratutto, Kiyine propositivo

Frosinone 0-0 Salernitana

Boris Radunovic

Radunovic 7 - Bravo sul cross insidioso di Ciano nel primo tempo mentre ad inizio ripresa compie un autentico miracolo sulla conclusione di Dionisi. Si ripete sul tiro ravvicinato di Ciofani dove ci mette il corpo.

Casasola 6.5 - Il migliore del reparto arretrato: ordinato in difesa e propositivo in avanti dove però pecca ancora di imprecisione.

Tuia 6 - Tiene bene un cliente scomodo come Ciofani, peccato per l’ammonizione rimediata nel finale di primo tempo.

Monaco 6 - Scelto da Colantuono per sostituire lo squalificato Schiavi, risponde con una prova convincente.

Pucino 6 - Paganini e Ciano lo costringono agli straordinari ma lui riesce a sfoderare una prestazione senza grandi sbavature.

Ricci 6 - In crescita rispetto alla gara con l’Avellino, riesce spesso ad innescare le ripartenze dei granata.

Minala 6 - Sfrutta la sua fisicità per arrivare in anticipo sulle palle alte ma commette qualche errore in fase di disimpegno che potevano costare caro ai campani.

Kiyine 6,5 - Ancora una buona prova dopo quella con l’Avellino: dialoga bene con Sprocati ma non riesce mai a trovare la giocata decisiva. Dall’82’ Odjer sv.

Sprocati 6 - Va vicino al gol dopo pochi minuti ma gli manca la precisione necessaria per battere Vigorito. Dal 78’ Zito sv.

Bocalon 6.5 - Come accaduto nel derby non trova il gol ma si sacrifica tantissimo in fase di costruzione. Peccato per il gol sfiorato nel finale.

Di Roberto 6 - Quando accelera mette in grande difficoltà Russo e Krajnc riuscendo a procurarsi diversi calci di punizione. Dall’88’ Palombi sv.