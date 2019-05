Le pagelle della Salernitana - Sconfitta pesante, disastro collettivo

Pescara-Salernitana 2-0

Micai 5 - Non sempre sicuro, sia nei rinvii con i piedi che nelle uscite. Nel primo tempo non si intende con Lopez e quasi spianano la strada a Marras. Incolpevole sul gol di Bettella, poteva fare di più sul raddoppio di Ciofani. Ha il merito comunque di compiere un paio di interventi importanti nella ripresa.

Casasola 5 - Solita corsa di sempre ma tanta imprecisione e poca lucidità. Scodella in area alcuni palloni invitanti, come ad inizio ripresa quando regala a Jallow la palla del possibile vantaggio. Per il resto va in continuo affanno sugli affondi di Sottil dal suo lato e si rende protagonista di tanti appoggi approssimativi.

Migliorini 5 - In grosse difficoltà come tutto il reparto. Padrone del gioco aereo, ma i movimenti rapidi degli attaccanti pescaresi creano più di un grattacapo. Sul gol di Bettella dormita collettiva della retroguardia.

Mantovani 5 - Concede poco a Mancuso, compiendo un paio di chiusure importanti. Troppo pasticcione in disimpegno, mette spesso i compagni in difficoltà e finisce col naufragare con i compagni di reparto.

Lopez 5 - Prova a dir poco opaca anche per l'uruguaiano. Non pervenuto in avanti, mentre in difesa, specialmente nel primo tempo, soffre i costanti inserimenti di Balzano.

Odjer 5 - Ci mette tanta grinta e sbroglia alcune situazioni di pericolo recuperando alcuni palloni preziosi. Quando si tratta però di impostare evidenzia tutti i suoi limiti.

Di Tacchio 5,5 - Ultimo baluardo granata, lotta come un mastino e si fa sentire in mezzo al campo. Prova ad innescare qualche ripartenza coi suoi lanci lunghi ed è l'unico a creare qualche grattacapo a Fiorillo nella ripresa, con una rovesciata dal limite e un destro potente respinto dal numero uno abruzzese.

D. Anderson 4 - Nel primo tempo ha sul piede il pallone del vantaggio, dopo un grande inserimento in area, ma sciupa tutto calciando a lato. Spreca clamorosamente almeno due ripartenze portando troppo palla e sbagliando l'appoggio per i compagni. Mai pericoloso, nella ripresa finisce con l'eclissarsi. Dall'82' Rosina sv

Andrè Anderson 4 - Non pervenuto il brasiliano, che si nasconde tra le linee senza proporre alcuna giocata degna di nota. Dal 61' Mazzarani 4 - Ingresso insipido del centrocampista romano, che tocca pochissimi palloni e limitandosi ad appoggi scolastici.

Jallow 5 - Con le sue accelerazioni costringe Balzano a limitare le sue scorribande, ma, palla al piede, si dimostra, come al solito, sconclusionato. Nel primo tempo manda in porta Djavan Anderson, che spreca, mentre ad inizio ripresa sciupa clamorosamente il pallone del vantaggio.

Djuric 5,5 - Corre, lotta e pulisce tante palle sporche, ma non ha compagni con cui dialogare. Abbandonato a sé da Andrè Anderson, ha per lo meno il merito di combattere fino alla fine. Dal 75' Calaiò 5 -Venti minuti anonimi per l'arciere, che non riesce ad godere di alcun pallone invitante.