Le pagelle della Salernitana - Si salva Odjer, Kiyine deludente

Empoli 2-0 Salernitana

Moses Odjer

© foto di Federico Gaetano

Radunovic 6 - Interviene bene sul tiro da fuori di Donnarumma, graziato da Caputo che spreca l’occasione sulla ribattuta. Non può nulla sui gol di Rodriguez.

Casasola 5.5 - Come sempre è impreciso nel cross ma puntuale ed attento in fase difensiva.

Schiavi 6 - Ritrova la maglia da titolare dopo 180’ passati tra tribuna e panchina limitando molto un avversario scomodo come Caputo sui calci piazzati. Non perfetto sul gol di Rodriguez.

Monaco 6 - Da applausi l’intervento in estirada ad anticipare Caputo che per poco non gli costa l’infortunio. Gara di grande personalità a cospetto di due avversari tosti.

Vitale 5.5 - Ritorna titolare dopo l’infortunio di Pucino. Propositivo in fase di spinta ma i suoi cross non sono precisissimi. Dal 74’ Popescu sv.

Ricci 5.5 - Prestazione insufficiente dell’ex Perugia la cui prestazione è probabilmente condizionata dal cartellino giallo.

Minala 5.5 - Da applausi il suo senso della posizione ma commette troppi errori quando prova a dare una mano in fase di costruzione.

Odjer 6.5 - Prestazione di sostanza e sacrificio del mediano ghanese che mette in difficoltà gli azzurri col suo pressing.

Kiyine 5 - Schierato nella posizione di ala destra, va spesso a prendersi la palla nella parte centrale del campo. Un paio di buone giocate ma nulla di eccezionale, da un suo errore nasce il 2-0.

Bocalon 6 - Il coraggio come sempre non manca ma quando Sprocati e soci vanno al cross non si fa mai trovare nel cuore dell’area di rigore. Dal 51’ Palombi 6- Entra in campo con la giusta motivazione facendo un buon lavoro soprattutto in fase di costruzione.

Sprocati 5.5 - Bello ed affascinante il duello con Di Lorenzo, salta spesso l’avversario ma non trova nessuno al centro. Dall’80’ Rossi sv.