Le pagelle della Salernitana - Si salva solo Rosina

Salernitana 1-3 Cittadella

Radunovic 5.5 - Incolpevole sul gol di Schenetti, ha invece più di una responsabilità sul raddoppio di Salvi al quale para un rigore nella ripresa. Nulla può sul 3-1 ospite.

Casasola 5 - Parte bene con un intervento da applausi su Kouame ma partecipa alla disfatta granata al pari degli altri compagni commettendo anche il fallo del rigore concesso agli ospiti.

Tuia 4.5 - Tutt’altro che perfetto in occasione del gol di Salvi, appare sempre in difficoltà quando il Cittadella accelera. A dir poco ingenua l’ammonizione rimediata che gli farà saltare la sfida col Brescia.

Monaco 5 - Tiene tutti in gioco in occasione del gol di Schenetti, poi alza bandiera bianca per un problema fisico. Dal 22’ Schiavi 5.5- Entra con determinazione ma sbaglia in occasione del gol di Salvi. Si fa perdonare col il gol che riapre il match.

Vitale 5 - Il Cittadella trova spazi dalle sue parti pur senza affondare troppo. Diversi errori quando va al cross.

Minala 5 - Parte bene ma cala vistosamente dopo pochi minuti rimediando anche una ingenua ammonizione che farà scattare la squalifica.

Ricci 5.5 - Tenta qualche giocata per riattivare la manovra ma per lunghi tratti scompare dal campo.

Kiyine 6 - Spesso esagera con giocate di leziosità che lasciano il tempo che trovano. Da segnalare il cross vincente per Schiavi ed un tiro pericoloso nel finale.

Rosina 6 - Tra i pochi a salvarsi dei suoi, sfiora l’eurogol con un tiro a giro che si stampa sul palo. Dal 74’ Bocalon sv.

Palombi 5 - Conferma di non essere pronto per giocare da solo come centravanti di un tridente. Mai in partita, mai pericoloso. Dal 57’ Rossi 5- Sfiora il pareggio con un colpo di testa in tuffo ma la mira non è precisa.

Sprocati 4.5 - Probabilmente il peggiore dei suoi, sbaglia quei pochi palloni che si ritrova tra i piedi.