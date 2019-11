Le pagelle della Salernitana - Tante insufficienze, Micai in chiaroscuro

Alessandro Micai

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Micai 6 - Nel primo tempo alza il muro, negando a più riprese il gol ai padroni di casa con interventi strepitosi. Rivedibile in occasione del gol di Ciofani, quando non blocca un traversone innocuo di Mogos.

Karo 5 - Valzania lo infila costantemente, mandandolo in confusione. Meglio nella ripresa, ma nel complesso prova insufficiente.

Migliorini 5 - In costante affanno su Ciofani, che si dimostra cliente davvero scomodo. Se lo perde completamente in apertura, ma senza conseguenze. Rischia di regalare una grande chance a Palombi nel finale.

Jaroszynski 6 - Ci mette spesso una pezza, evitando diversi pericoli nel costante forcing grigiorosso. Nella ripresa un suo scivolone concede una ghiotta chance a Kinglsey che non ne approfitta.

Lombardi 5,5 - Inizia col giusto piglio, creando non pochi grattacapi dal suo lato. Salta Migliore in area con un gioco di prestigio e poi finisce a terra invocando un possibile penalty. Nella ripresa scompare dal campo. Dal 76' Cicerelli 6 - Dona vivacità ai granata, anche se non basta.



Akpa Akpro 5 - Compie alcuni buoni recuperi di palla, ma non riesce praticamente mai a pungere coi suoi inserimenti senza palla.

Di Tacchio 5,5 - Fatica a far partire la manovra, complice la costante pressione avversaria. Ci mette muscoli e sacrificio, ma non offre la sua miglior partita.

Maistro 5 - Gara inconsistente da parte dell'ex Rieti, che, a parte qualche lampo di grande classe, si perde in giocate fini a se stesse. Dal 79' Firenze sv



Kiyine 5 - Indolente, spesso superficiale, sciupa ad inizio ripresa una grande chance. Poco o null'altro da segnalare nella sua partita.



Gondo 5 - Non basta l'impegno all'attaccande ivoriano, che viene letteralmente annullato dala retroguardia cremonese in giornata di grazia.



Jallow 5 - La sua prova si ferma alla conclusione del primo tempo che chiama in causa Agazzi. Poi il vuoto. Corre senza costrutto senza risultare mai pericoloso. Dal 70' Giannetti 5 -Tocca pochi palloni e non riesce a dare la scossa ai suoi compagni.