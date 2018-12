Le pagelle della Salernitana - Vitale, mancino da urlo. In ombra Casasola

Risultato finale: Salernitana-Foggia 1-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 7 - Su questa vittoria c'è anche la sua firma, la parata su Iemmello vale tre punti. Grande intervento per l'ex Bari che nell'unica occasione per il Foggia si fa trovare pronto e decisivo.

Schiavi 6 - Prestazione sufficiente per il capitano della Salernitana, quando c'è da pulire la propria area di rigore non si fa trovare impreparato. Per il resto non viene impegnato tantissimo dagli avanti del Foggia. (Dal 73' Mazzarani 6 - Meno in palla rispetto a Rosina, crea densità però nel momento decisivo della sfida).

Migliorini 5,5 - Fisico da granatiere e un primo tempo abbastanza tranquillo, nella ripresa perde un pò la bussola come capitato nel passaggio errato dal quale nasce la super occasione non sfruttata da Pietro Iemmello.

Gigliotti 6,5 - Forma un buon asse con Luigi Vitale, accorcia su Cicerelli in quelle poche occasioni che il laterale del Foggia trova spazio. Si prende la briga di gestire il primo possesso per velocizzare la manovra della Salernitana.

Casasola 5 - Non una grande prestazione per il laterale argentino, spesso bloccato sulla destra senza mai attaccare il fondo. Era in ballottaggio alla vigilia con Pucino, viene sostituito già in avvio di seconda frazione. (Dal 57' Pucino 6 - Presidia la sua zona di competenza meglio del compagno sostituito, nel finale si getta anche lui in area avversaria alla ricerca della vittoria).

Akpa Akpro 6,5 - Dinamico e veloce, a volte irruento ma utile per l'economia del gioco della squadra di Gregucci. Prezioso il suo lavoro in fase di non possesso, deve affinare le doti in impostazione.

Di Tacchio 5,5 - Perde il duello con il play avversario Agnelli, non gioca moltissimi palloni senza riuscire a catalizzare l'azione granata. Ci ha provato soltanto una volta dalla distanza senza trovare la porta di Micai.

Castiglia 5 - Un pomeriggio non indimenticabile per l'ex centrocampista della Pro Vercelli, non riesce ad esaltare le sue qualità tra le maglie di un centrocampo ostico come quello avversario del Foggia. (Dal 59' Rosina 6,5 - Grande impatto con la sfida il suo, aumenta la pericolosità della manovra campana).

Vitale 7,5 - Corre, difende, crossa e segna. Fa tutto lui nel pomeriggio dell'Arechi, sfodera un mancino da urlo che vale tre punti per la Salernitana. Il più pericoloso dei suoi, sigilla una vittoria fondamentale alla prima di Gregucci.

Jallow 6,5 - Quando si accende diventa praticamente imprendibile per tutti, si scatena anche nel finale andando a bersagliare la porta di Bizzarri. Da un suo destro nasce il corner che porterà al gol di Vitale.

Bocalon 6 - Rimane quel rimpianto per l'occasione fallita sul finire di primo tempo, è sempre però un puntello pericoloso tra le maglie della difesa della Foggia. Gli manca il gol ma lavora tanto per la squadra.