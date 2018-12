Le pagelle della Salernitana - Vitale svagato, Rosina illuminante

Cittadella-Salernitana 3-1

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 5 – Nel primo tempo compie un autentico miracolo su Strizzolo, che tiene a galla i granata, ma nella ripresa respinge male il colpo di testa di Panico propiziando il gol di Schenetti.

Mantovani 5,5 - Fatica anche lui come i compagni, specialmente sulle giocate di Panico e Schenetti.



Migliorini 5,5 - Soffre molto sui movimenti di Strizzolo e dell'indemoniato Panico. Poco reattivo in occasione del secondo gol, quando si lascia anticipare da Schenetti.

Gigliotti 5 – Poco preciso, va spesso in sofferenza sul suo lato. Dal 46' Rosina 7 – Impiega quattro minuti per timbrare il cartellino al rientro in campo dopo mesi. Serve diversi palloni illuminanti per i compagni, che non ne approfittano. Una luce nel buio.

Casasola 5 – Spinge tanto a destra, offrendo lo scarico costante ai suoi compagni. Scodella cross a ripetizione ma non sempre con precisione. Sull'azione del gol si lascia saltare troppo facilmente da Branca.

Akpa Akpro 4,5 - Corre e lotta nel primo tempo, ma non propone alcun inserimento degno di nota. Spesso fuori tempo, non un rientro felice per l'ivoriano. Dal 79' Mazzarani sv

Di Tacchio 6 - Tanta sostanza come di consueto per l'ex Avellino, attento in copertura.

Castiglia 5 - Uno dei migliori nel pomeriggio nero dei granata. Gioca diversi palloni e sbaglia molto poco.

Vitale 4,5 - Sul primo gol lascia colpire Strizzolo indisturbato, mentre nella ripresa si addormenta su un pallone innocuo, regalando il terzo gol al Cittadella. Il peggiore in campo.

Bocalon 5 - Tanto movimento da parte dell'attaccante veneto, che fatica a trovare varchi. Nella ripresa Rosina gli serve un pallone d'oro, ma pecca d'altruismo sciupando tutto.

Vuletich 5 - Lotta, grinta e poco altro per il centravanti argentino. Dal 67' Djuric 5,5 - Ci mette il fisico nel finale, ma sono pochi i palloni realmente giocabili.