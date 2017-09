Le pagelle della Ternana - Albadoro spietato, che impatto Varone!

Salernitana-Ternana 3-3

Ivan Varone

Bleve 5.5 - Sfortunato sulla deviazione ravvicinata di Bocalon che lo punisce anche ad inizio ripresa con un tiro a giro imprendibile.

Valjent 5 - Nei primi minuti soffre tantissimo le sgroppate di Sprocati. Bravo invece sulle palle alte dove arriva sempre in anticipo.

Marino 5.5 - Duella fisicamente con Bocalon perdendo quasi tutti i duelli con il centravanti granata.

Gasparetto 6 - Il migliore del reparto arretrato ospite, offre una prestazione senza infamia e senza lode.

Favalli 5.5 - Spinge meno di quanto dovrebbe e rimedia un’ammonizione sacrosanta. Dal 70’ Ferretti sv.

Paolucci 6 - Precisione ed ordine a centrocampo, manca qualche tocco di qualità.

Defendi 6.5 - Fa la differenza nella zona nevralgica del campo, bravo anche con un paio di discese pericolose.

Tremolada 6.5- Sfrutta a dovere l’unico pallone giocabile battendo Radunovic con un

imprendibile tiro a giro. Dal 58’ Vitiello 6 - Entra con la giusta motivazione in campo.

Tiscione 6 - Ha qualità da vendere ma viene messo raramente in condizione di rendersi pericoloso. Bravo nell’assist ad Albadoro.

Finotto 6 - Si mette in luce col contagocce anche per merito di un Vitale in grande serata. Dal 49’ Varone 6.5 - Decisivo con il cross deviato in porta da Bernardini.

Albadoro 6.5- Con la complicità di Radunovic sigla un gol da centravanti sfruttando a dovere l’assist di Tiscione.