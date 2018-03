Le pagelle della Ternana - Bene Valjent e Gasparetto, delude Finotto

Risultato finale: Ternana-Frosinone 0-0

© foto di Federico Gaetano

Sala 6,5 - Tra i migliori in campo della gara del Liberati, chiude per ben due volte lo specchio della porta a Camillo Ciano. Perfetto nelle uscite.

Valjent 6,5 - L'anello forte della retroguardia dei padroni di casa, nella seconda frazione è preziosa la sua chiusura di Gori pronto a calciare a rete tutto solo davanti a Sala.

Gasparetto 6,5 - Fa valere i suoi centimetri al centro, buono il suo duello con Ciofani e non concede spazio all'implacabile bomber del Frosinone.

Signorini 5,5 - Qualche imprecisione del centrale della Ternana prima del problema muscolare che lo costringe al cambio, non convince. (Dal 54' Rigione 6 - Utili le sue doti aeree specie nell'assalto finale del Frosinone).

Vitiello 6 - L'ex Palermo svolge il compito con efficacia senza strafare, si abbassa spesso sulla linea di retroguardia per frenare le discese di Beghetto.

Defendi 6,5 - Sicuramente uno dei più attivi dei suoi, durante la prima frazione sfiora la grande realizzazione con un tiro a giro. Spesso si alza quasi a ridosso delle due punte.

Paolucci 6 - Pericoloso sui calci piazzati mentre la sua prestazione è viziata da qualche errore in fase di impostazione, prezioso nel finale quando si sacrifica in fase difensiva.

Tremolada 6 - Comincia benissimo nel primo tempo, sempre al centro della manovra della squadra di casa. Cala però alla distanza anche per la marcatura di Gori.

Favalli 6 - Spinge quando possibile lungo la corsia laterale ma si sacrifica a ridosso della retroguardia della Fere, sbaglia poco l'esterno mancino. (Dal 75' Statella sv).

Finotto 5 - Evanescente la prestazione dell'attaccante ex Spal, perde il duello con Ariaudo e spesso non imbecca la giocata giusta per colpire in area di rigore avversaria. (Dal 79' Piovaccari sv).

Montalto 5,5 - Prova a mettere in difficoltà la difesa del Frosinone ma calcia pochissimo verso la porta avversaria, gara di sacrificio e sofferenza.