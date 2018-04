Le pagelle della Ternana - Carretta trascina, Signorini colpevole

Risultato finale: Ternana-Foggia 2-2

© foto di Federico Gaetano

Sala 6 - Palla raccolta dal sacco per due volte: un colpo da biliardo di Beretta, e un palo-gol di Mazzeo sul quale nulla può. Reattivo in avvio sui due schiaffi di Kragl.

Valjent 6 - L'avvio non è dei più promettenti e sbaglia qualche appoggio, poi però acquisisce maggiore solidità, ed è abile a disinnescare gli affondi nelle zone di competenza. Non ha responsabilità dirette sulle reti subite.

Gasparetto 5,5 - A fasi alterne: qualche buon rammendo, prova a guidare la linea. È però colpevole, insieme a Signorini, sul sigillo di Beretta, che li sorprende con una bella serpentina, freddando Sala.

Signorini 5 - C'è il suo zampino nei due timbri pugliesi. Sorpreso da Beretta, è però marchiana la nefandezza sul raddoppio, quando buca l'intervento su un'imbucata innocua di Floriano. Mazzeo ringrazia e acciuffa il pari.

Defendi 5,5 - Discretamente efficace quando ripiega. Almeno due diagonali ben eseguite, ma non appoggia a dovere le costruzioni umbre. Non scardina Kragl, scricchiolando quando il tedesco scalda il mancino.

Signori 5,5 - L'apporto in rottura è discreto. Incline al sacrificio e alla battaglia, pur al netto di qualche giocata sporca. Un piccolo neo: si perde Beretta, sul momentaneo uno a uno dei pugliesi. (Dal 76' Varone s.v.).

Paolucci 5,5 - A tratti farraginosa, l'azione di schermo. Non s'impone, in nessuna delle due fasi: la Ternana costruisce poco, o quantomeno senza soluzione di quantità. Perde alcuni duelli con i tre mediani rossoneri.

Tremolada 6 - Protagonista sul raddoppio con il bell'invito per Carretta. Si nasconde nei primi quarantacinque, la sua prova è in crescendo, anche se non incide come vorrebbe. Un timido mancino a giro, che si perde docile tra le braccia di Guarna. (Dal 90' Ferretti s.v.).

Statella 6 - Non è un caso che le insidie rossoverdi più concrete abbiano origine dal suo lato. Pungola i Satanelli con alcuni break che potrebbero avere miglior sorte, cerca il jolly con un destro che sorvola non di molto il montante alto.

Montalto 6 - È il Foggia a cullare palla per ampie fasi della gara, e lui resta a guardare, privo dello sprint e della verve che fanno emergere Carretta. La serata è comunque da incorniciare: la sblocca, proprio su assist del compagno di ventura. (Dal 67' Piovaccari 5,5 - Prova a metterla sul fisico, anche se combina poco).

Carretta 7,5 - Tanta fame e garra da vendere. Generosità quasi commovente, quando sprinta è sempre velenoso. Suo il raddoppio: accoglie l'invito di Tremolada, fulminando Guarna con uno scavetto.