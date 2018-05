Le pagelle della Ternana - Finotto sprecone, sbagliano anche i leader

Pro Vercelli-Ternana 2-1

Bleve 5,5 - Tanta attenzione per il classe '95, che viene preferito sorprendentemente a Plizzari e non commette gravi errori.

Valjent 5 - Dal suo lato si comincia a soffrire dopo l'ingresso in campo di Kanouté. Non lo ferma praticamente mai e non spinge neanche in zona offensiva.

Rigione 6 - E' il migliore della difesa. Intercetta tanti palloni, non badando ai modi e pensando soltanto a spazzare e allontanare i potenziali pericoli. Dal 75' Angiulli s.v.

Signorini 5,5 - Il duro fallo su Bifulco costringe quest'ultimo a lasciare il campo per infortunio. Spesso deve ricorrere a contrasti duri, mostra determinazione, ma a volte anche troppa.

Defendi 5 - Completamente in ombra. Di solito è uno dei trascinatori, oggi invece viene messo in mezzo dalla mediana avversaria. Dal 58' Zanon 6 - Combatte sui palloni, gioca largo a sinistra e mette qualche cross.

Varone 6 - Cattiveria agonistica e anche un po' d'intelligenza tattica. E' l'unico, tra i centrocampisti, che suda davvero la maglia oggi.

Signori 5,5 - Si vede troppo poco in questa partita. Un paio di buone combinazioni e nient'altro, meglio in fase di contenimento.

Statella 5 - Comincia da terzino sinistro, poi passa in mediana. Il risultato non cambia: prestazione negativa, resa ancor peggiore dal fallo sciocco su Gatto in area che causa il rigore che vale l'1-0 Pro Vercelli.

Tremolada 5 - E' il vero regista della Ternana, ma non trova le misure. Impalpabile, non regala lampi della classe (che ha dimostrato in altre occasioni di avere).

Carretta 6,5 - Il migliore per la squadra di De Canio. Intraprendente fin dai primi minuti, a volte anche un po' impreciso, ma almeno ci prova. E alla fine va in gol dopo una bell'azione corale.

Finotto 5 - La prima palla gol della partita è sua, ma l'ex SPAL la spreca clamorosamente a tu per tu con Pigliacelli. Poi non si rende mai più pericoloso. Dal 60' Piovaccari 6,5 - Dà nuova verve all'attacco. Sigla l'assist per Carretta e sfiora il pareggio nel finale.