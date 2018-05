Le pagelle della Ternana - Tremolada assente, Signori non basta

Ternana-Avellino 1-2

© foto di Federico Gaetano

Plizzari 5,5 - Non sempre sicuro, sembra giocare con un po' d'ansia. Forse poteva fare meglio sul gol di Ardemagni.

Vitiello 5,5 - E' molto diligente, ma in occasione della rete di Castaldo non riesce a fermare un bravissimo Molina che gli va via in dribbling. Dal 46' Valjent 6 - Entra per l'ultima partita con la maglia della Ternana, con lui si passa alla difesa a tre e se la cava bene.

Rigione 6 - Si perde Castaldo sul suo gol, ma spesso e volentieri è lui a togliere le castagne dal fuoco alla Ternana, intercettando tanti palloni in mezzo all'area.

Signorini 5,5 - Va vicino al gol, ma la macchia della sua gara forse sta nella deviazione sbagliata (e sfortunata) prima del colpo di testa vincente di Ardemagni.

Zanon 6,5 - Spinge bene, arriva spesso sul fondo e dimostra di avere buone qualità anche nel suo bagaglio tecnico.

Defendi 6 - La solita grinta, al centro o da esterno che giochi. Corre sempre, come ha fatto per tutta la stagione.

Signori 7 - E' il migliore della Ternana adesso. Segna l'illusorio vantaggio, sull'1-0 arriva anche un salvataggio sulla linea che gli vale praticamente la doppietta. Dal 61' Angiulli 5,5 - Poco giudicabile, tocca davvero un numero irrisorio di palloni, se non per tocchi banali.

Statella 5,5 - Si muove bene nei primi minuti, poi finisce più nell'ombra, oscurato dalle maggiori motivazioni dell'Avellino.

Tremolada 5 - All'inizio sembrava che avesse il piede caldo, invece dopo pochi minuti scompare. Non riesce più a mostrare la sua classe dal 20' circa in avanti. Dall'81' Varone s.v.

Carretta 5,5 - Impreciso sotto la porta, ma quantomeno prova a creare qualcosa di positivo con le sue giocate personali.

Finotto 5 - Come per tutta la stagione, è come se non credesse a quello che fa, non come ha fatto l'anno scorso con la SPAL. Negativa la sua prova.