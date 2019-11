Le pagelle della Virtus Entella - Brilla la coppia Giuseppe-Manuel De Luca

Risultato finale: Chievo-Virtus Entella 2-1

© foto di Federico Gaetano

Contini 5.5 - Non si tende mai a dare la sufficienza con due reti subite, seppure in quelle odierne l'estremo difensore ligure non abbia avuto particolari colpe.

Poli 6 - Buona partita per l'ex Carpi, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane. (Dal 68' Coppolaro 6.5 - Si propone più volte in fase offensiva, mantenendo una posizione più alta rispetto al normale)

Pellizzer 6 - Anche l'altro centrale ligure si disimpegna piuttosto bene per tutti i novanta minuti, pur rischiando di concedere un rigore al Chievo in un contrasto dubbio con Ceter.

Chiosa 6 - Grande chiusura, a tempo quasi scaduto, su Meggiorini. Sufficienza meritata per il ventiseienne ex Novara.

Eramo 6.5 - Parte forte nel primo tempo, confermandosi su alti livelli anche nella ripresa: padrone assoluto della corsia di destra, non dà scampo a Brivio.

Coulibaly 5.5 - Qualche imprecisione di troppo per il senegalese, che sbaglia tantissimi passaggi, alcuni di questi anche piuttosto semplici. (Dal 46' Nizzetto 5.5 - Poca lucidità, mai pericoloso)

Paolucci 6 - La sua "solita" partita di sostanza. Presente in tutte le zone del campo, non riesce però a procurarsi particolari occasioni da rete.

Schenetti 5.5 - Nel secondo tempo assiste al match da spettatore. Primi 45' non sufficienti per il 34 ligure, che ha trovato la porta una sola volta, senza spaventare Semper.

Sala 5.5 - Ha abituato a prestazioni di livello decisamente più alto. Serata in chiaroscuro per il giovane di proprietà del Sassuolo.

G. De Luca 7 - Di gran lunga il migliore in campo, ma non solo per il gol che ha riaperto le speranze di rimonta dell'Entella."La zanzara" ha provato a pungere più volte la retroguardia avversaria, dimostrando un feeling particolare con l'omonimo compagno di reparto Manuel, col quale però non c'è alcun legame di parentela.

M. De Luca 6.5 - Uno dei più propositivi nel corso della frazione d'apertura, abbassa leggermente il livello di guardia nella ripresa, fatta eccezione per l'azione del gol partita proprio dai suoi piedi. Vuole più spazio in Campionato: Boscaglia è avvisato. (Dal 77' Mancosu s.v.)